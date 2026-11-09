به گزارش خبرنگار مهر، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در اجرای بند «ب» ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷.۱۱.۲۹ و براساس تبصره یک ماده ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰.۱۲.۲۴ مجلس شورای اسلامی موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام کند.

بر این اساس از متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری جهت شرکت در آزمون سراسری کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ ثبت نام به عمل می آید.

متقاضیان ثبت نام در آزمون کارشناسان رسمی در صورت داشتن شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام باید از امروز دوشنبه ۱۸ آبان تا یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org ضمن مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

در پایان ثبت نام به هر یک از متقاضیان کد رهگیری ارائه خواهد شد که متقاضیان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری کنند. ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی است و متقاضیان باید از طریق درگاه مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول است.

متقاضیان در هنگام ثبت نام، حق انتخاب صرفاً یک رشته در یک حوزه قضایی به عنوان محل خدمت را دارند.

متقاضیان واجد شرایط لازم است نسبت به پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ ۲۰ میلیون ریال به منظور شرکت در آزمون، (واریزی به حساب شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری) از طریق کارت های بانکی عضو شبکه شتاب اقدام کنند. تذکر: متقاضیان باید در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام کرده و از موکول کردن آن به روزهای پایانی خودداری کنند. به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

مدارک لازم جهت ثبت نام در دفترچه راهنمای ثبت نام درج شده است.

کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. آزمون متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۴۰۵ مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در روز جمعه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۵ با توجه به آمار شرکت کنندگان حسب مورد در مراکز استانها، برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج خواهد شد.

حد نصاب نمره آزمون، مواد آزمون کتبی و مراحل بعدی آن و رشته های مرتبط و همچنین شرایط عمومی و اختصاصی ثبت نام آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری در دفترچه راهنمای ثبت نام درج شده است.