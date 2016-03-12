اعزام ۴۲۶ مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر، حجت‌الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا با اشاره به اعزام ۴۲۶ مبلغ در دهه دوم فاطمیه امسال به مناطق مختلف استان، اظهار کرد: از این تعداد ۴۱۱ نفر مبلغ بومی و ۱۵ نفر اعزامی از قم و مشهد مقدس هستند.

وی با اشاره به برنامه های تبلیغی مبلغان در ایام فاطمیه افزود: برگزاری مراسم سوگواری حضرت زهرا (س)، تبیین فرمایشات مقام معظم رهبری، سخنرانی پیرامون سیره حضرت زهرا (س)، تبیین سبک زندگی فاطمی و معرفت فاطمی از مهم ترین محورهای سخنرانی مبلغان خواهد بود.

حجت‌الاسلام محمودی نیا ادامه داد: از این تعداد ۲۷۰ نفر مبلغ و ۱۵۶ نفر مبلغه هستند که کار تبلیغ و تکریم مراسم شهادت حضرت زهرا (س) را بر عهده خواهند داشت.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر افزود: این مبلغان از روز دوشنبه ۱۷ اسفند به مدت ۱۰ روز فعالیت تبلیغی خود را در شهرها، بخش ها و روستاها آغاز کرده اند.

وی اقامه نماز جماعت، تبیین فرهنگ حجاب و عفاف، وعظ و خطابه، بیان احکام، بصیرت بخشی و آگاهی به جامعه، احیای امر به معروف و نهی از منکر، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ، گفتمان دینی، تفسیر و تحکیم خانواده را از دیگر برنامه های مبلغان عنوان کرد.