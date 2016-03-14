به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الشرق الاوسط»، «رئون ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی فردا سه شنبه اراضی اشغالی را به مقصد مسکو ترک می کند.

بر اساس این گزارش، قرار است وی در جریان سفر خود به مسکو با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند.

در همین ارتباط، دفتر رئیس رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای ضمن تأیید سفر ریولین به مسکو، تأکید کرد: سفر ریولین به مسکو به دنبال سلسله تحولات اخیر در منطقه اتفاق می افتد.

این دفتر در بیانیه خود همچنین آورده است: تصمیم سفر ریولین به مسکو پس از انجام هماهنگی های لازم با دفتر نخست وزیری (نتانیاهو) اتخاذ شده است.