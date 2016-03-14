واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی مطرح نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است که خبری مبنی بر واگذاری موزه هنرهای معاصر تهران به بنیاد رودکی از سوی برخی از رسانه ها منتشر شده است که این موضوع در قالب اطلاعیه ای از سوی انجمن هنرمندان نقاش نیز مورد اعتراض قرار گرفته است و هنرمندان نسبت به این اتفاق ابراز نگرانی کرده اند.

مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این موضوع به خبرنگار مهر درباره خبر واگذاری این موزه به بنیاد رودکی اظهار کرد: ما هم از این خبر از طریق رسانه ها مطلع شدیم و تاکنون چنین خبر و تقاضایی به صورت رسمی به ما اعلام نشده است اما با این حال بعید می دانم که این اقدام عملی باشد چراکه موزه یک گنجینه بسیار بزرگ دارد که فقط قیمت گذاری آثار آن حدود ۳ یا ۴ سال به طول می انجامد.

وی افزود: ما معمولا پیش از ارسال آثار گنجینه به موزه های خارجی در روند برون‌سپاری‌ها برای حل مسأله بیمه آثار از طریق یک شرکت معتبر بین المللی آثار را به صورت به روز قیمت گذاری می کنیم که این اقدام در یک پروسه زمانی انجام می شود. بنابراین اگر قرار باشد یک هزار و ۵۰۰ اثر خارجی را به همراه ۳ هزار اثر ایرانی قیمت گذاری کنیم سال ها زمان خواهد برد.

ملانوروزی با تأکید بر اینکه درستی این خبر بعید به نظر می رسد، یادآور شد: رسانه هایی که این خبر را منتشر کرده اند اگر مدارک مستندی در این زمینه دارند، باید ارائه دهند تا مسئولان ذیربط در این خصوص پاسخگو باشند. پس از آن ما نظر قطعی خود را در این زمینه اعلام خواهیم کرد.

رئیس موزه هنرهای معاصر ایران افزود: در صورت صحت این خبر باید دید آیا قرار است با این اقدام به موزه هنرهای معاصر تهران کمک شود یا به بنیاد رودکی. که اگر قرار باشد به موزه کمک شود راه های بسیاری برای آن وجود دارد به عنوان مثال می توان بودجه ای مستقل برای موزه در نظر گرفت اما اگر قرار است مشکلات بنیاد رودکی را با موزه هنرهای معاصر تهران حل کنند، ما به عنوان مسئولان موزه چنین ریسکی را نخواهیم پذیرفت.

وی درباره سابقه طرح چنین موضوعی درباره واگذاری موزه به بخش خصوصی بیان کرد: به صورت رسمی در این زمینه چیزی دریافت نکرده ایم اگرچه همیشه بحث آن مطرح بوده است که این موزه تنها موزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که می تواند مثل سایر موزه ها به تنهایی اداره شود و یا ممکن است بخش های دیگری به عنوان هیأت مدیره یا هیأت امنا به حل مشکلات آن کمک کنند. اگر قرار است به حل مشکلات موزه هنرهای معاصر تهران کمک شود بهتر است بودجه مستقل برای آن در نظر بگیرند.

ملانوروزی با اشاره به خصوصی شدن بنیاد رودکی اظهار کرد: من اطلاعی ندارم که بنیاد رودکی در طول این سال ها که خصوصی شده است آیا این خصوصی شدن تأثیر مطلوبی بر آن داشته یا نداشته است. همچنین از اینکه این بنیاد به چه شکلی اداره می شود و چه اندازه بودجه در اختیار دارد هم اطلاعی ندارم و تا زمانی که به صورت رسمی نامه ای مبنی بر واگذاری موزه به این بنیاد دریافت نکنم، نمی توان اظهار نظر قطعی کرد.

وی در پایان تصریح کرد: مطرح شدن چنین موضوعی نیاز به اظهار نظر کارشناسان هنری و کارشناسان قضایی دارد که به صورت تخصصی در این زمینه بحث و بررسی کنند.