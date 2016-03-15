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۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

نماینده مردم شاهین شهر:

کتمان نرخ رشد، نمایانگر تعمیق رکود است

کتمان نرخ رشد، نمایانگر تعمیق رکود است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه، کتمان نرخ رشد توسط دولت را نمایانگر تعمیق رکود خواند و گفت: با انکار رکود، رکود از بین نمی رود

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در پایان جلسه علنی روز سه شنبه در تذکر شفاهی گفت: عدم بهبود وضعیت تولید داخلی، افراد واردات، عدم تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، اخراج کارگران، افزایش آمار بیکاری، نشان دهنده عدم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی تصریح کرد: کتمان نرخ رشد توسط دولت، نشان دهنده تعمیق رکود است. با انکار رکود، رکود از بین نمی رود.

وی همچنین از سازمان مدیریت خواست: وام های ارزان قیمت به دامدارانی که دام هایشان بر اثر تب برفکی از بین رفته است اختصاص دهد.

کد مطلب 3580877

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