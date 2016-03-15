کتمان نرخ رشد، نمایانگر تعمیق رکود است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در پایان جلسه علنی روز سه شنبه در تذکر شفاهی گفت: عدم بهبود وضعیت تولید داخلی، افراد واردات، عدم تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، اخراج کارگران، افزایش آمار بیکاری، نشان دهنده عدم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی تصریح کرد: کتمان نرخ رشد توسط دولت، نشان دهنده تعمیق رکود است. با انکار رکود، رکود از بین نمی رود.

وی همچنین از سازمان مدیریت خواست: وام های ارزان قیمت به دامدارانی که دام هایشان بر اثر تب برفکی از بین رفته است اختصاص دهد.