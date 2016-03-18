کسب ۴ طلا، یک نقره و ۲ برنز در روز نخست

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون جانبازان و معلولان، در اولین روز از رقابتهای بین المللی دو ومیدانی معلولان، فزاع، ۲۷ نماینده کشورمان به مصاف حریفان رفتند که در پایان نتایج زیر برای کشورمان به دست آمد:
* سامان پاکباز، مدال طلا در ماده پرتاب دیسک کلاس F۱۲، با رکورد ۴۷ متر و ۶۱ سانتی متر
* مهران نکویی مجد، مدال طلا در ماده پرتاب دیسک کلاس F۳۵، با رکورد ۴۲ متر و ۶۲ سانتی متر
* شهلا حدیدی، مدال طلا در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۴، با رکورد ۵ متر و ۹۳ سانتی متر
* فرهاد کهریزی، مدال طلا در ماده دو ۱۰۰ متر کلاس T۳۶، با رکورد ۱۲ ثانیه و ۸۲ صدم ثانیه
* اقدس زالیپور، نشان نقره در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۵، با رکورد ۴ متر و ۹۲ سانتی متر
* الهام صالحی، نشان برنز در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۴، با رکورد ۵ متر و ۴۲ سانتی متر
* مسعود حیدری، نشان برنز در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۴، با رکورد ۲۱ متر و ۴۲ سانتی متر
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