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۲۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۴۹

رقابتهای بین‌المللی دو ومیدانی معلولان - امارات؛

کسب ۴ طلا، یک نقره و ۲ برنز در روز نخست

کسب ۴ طلا، یک نقره و ۲ برنز در روز نخست

دوندگان معلول ایرانی در نخستین روز رقابتهای بین المللی امارات به هفت مدال رنگارنگ دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون جانبازان و معلولان، در اولین روز از رقابتهای بین المللی دو ومیدانی معلولان، فزاع، ۲۷ نماینده کشورمان به مصاف حریفان رفتند که در پایان نتایج زیر برای کشورمان به دست آمد:

* سامان پاکباز، مدال طلا در ماده پرتاب دیسک کلاس F۱۲، با رکورد ۴۷ متر و ۶۱ سانتی‌ متر

* مهران نکویی مجد، مدال طلا در ماده پرتاب دیسک کلاس F۳۵، با رکورد ۴۲ متر و ۶۲ سانتی متر

* شهلا حدیدی، مدال طلا در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۴، با رکورد ۵ متر و ۹۳ سانتی متر

* فرهاد کهریزی، مدال طلا در ماده دو ۱۰۰ متر کلاس T۳۶، با رکورد ۱۲ ثانیه و ۸۲ صدم ثانیه

* اقدس زالی‌پور، نشان نقره در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۵، با  رکورد ۴ متر و ۹۲ سانتی متر

* الهام صالحی، نشان برنز در ماده پرتاب وزنه کلاس F۵۴، با رکورد ۵ متر و ۴۲ سانتی متر

* مسعود حیدری، نشان برنز در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۴، با رکورد ۲۱ متر و ۴۲ سانتی متر

کد مطلب 3582606

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