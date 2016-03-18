«شربت خانه» تاریخی بیستون مهیای پذیرایی از مهمانان نوروزی است

احسان احمدی نصر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهر تاریخی بیستون هر روز آماده‌تر از دیروز مهیای استقبال از مهمانان نوروزی است و نوروز ۹۵ با شعار بیستون جهانی، سفره‌گاه مهربانی طنین مهمان نوازی‌اش را می‌گستراند.

شهردار بیستون با اشاره به آماده‌سازی اقامت‌گاه‌ها و مراکز پذیرایی این شهرستان برای ایام نوروز افزود: با توجه تغییراتی که در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد شده و تهمیدات قابل توجهی که در شهرستان بیستون اندیشیده شده پیش‌بینی افزایش ۳۰ درصدی مسافران و گردشگران نوروزی به این شهر تاریخی در ایام نوروز را داریم.

احمدی نصر با دعوت از مسافران و گردشگران سراسر کشور برای دیدن شهر تاریخی بیستون گفت: مردم ایران زمین عهد دارند تا جاذبه‌های بی‌بدیل این سرزمین و مهمان‌نوازی ۴ گوشه مردم ایران را ارجح دانند و با فرهنگ‌های مختلف و جاذبه‌های تاریخی این سرزمین آشنا شوند.

وی با بیان اینکه «هتل لاله عباسی بیستون» مهیای پذیرش مهمانان نوروزی است، گفت: جدای از تعداد کبابی‌ها در مجموع ۴ رستوران و سفره‌خانه زیبا در شهرستان بیستون وجود دارد که برای پذیرایی از مهمانان نوروزی آماده شده‌اند.

این مسئول همچنین بیان کرد: شربت خانه بیستون نیز به عنوان مکانی زیبا و دلنشین آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است و تمهیدات لازم جهت زیبا سازی شربت خانه اندیشده شده است.

احمدی نصر بیان کرد: لازم به ذکر است که شربت خانه فضایی تاریخی و زیباست و در زمانیکه بیستون کهنه در محل فعلی کاخ خسرو قرار داشته و بعد به شهر بیستون انتقال می‌یابد در دهه ۵۰ اما به صورت درمانگاه باقی ماند که این بنا بر اساس تهمید پایگاه جهانی تخریب نشد و در نهایت بازسازی و بهسازی آن صورت گرفت و امروز به فضایی بی‌بدیل تبدیل شده است.

وی افزود: شربت خانه بیستون در واقع سفره خانه‌ای زیبا است و ۵ حجره سنتی دارد و از پنجره‌های آن صلابت کوه بیستون به منصه ظهور می‌رسد و اما دمنوش‌هایی در این شربت خانه تهیه می‌شود که مختص منطقه است و برای مهمانان آماده می‌شود.

احمدی نصر همچنین از برگزاری دو جشنواره در شهر بیستون در ایام نوروز خبر داد و گفت: این جشنواره‌ها شامل جشنواره‌ بومی و محلی و جشنواره بادبادک‌های ویزه کودکان و نونهالان و نوجوانان است.