سال نو بهترین فرصت برای بازنگری در اعمال و رفتار گذشته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در آخرین آئین نماز جمعه قزوین در سال جاری که در مسجدالنبی برگزار شد اظهارداشت: یک سال از عمرمان را سپری کردیم و حال که در آستانه سال نو هستیم فرصت داریم در گذشته خود مروری کنیم و ببینیم چه کرده ایم.

وی افزود: ای کاش در این گذران عمر از افراد صالح باشیم و هرسال که از عمر ما کم می شود طوری زندگی کنیم تا در پیشگاه خدا مغبون نشویم و فرصت دوباره نخواهیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: باید خودمان را با سال گذشته مقایسه کنیم ببینیم چقدر به قرآن عمل کردیم و افکار و اعمال ما تا چه میزان در مسیر دین و اسلام و ائمه بود.

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: باید مروری بر گذشته داشته باشیم و ببینیم آیا قرض الحسنه دادیم، دستی بر سر یتیمان کشیدیم و برای مردم سوریه و فلسطین و دیگر کشورهای ستمدیده نگران شدیم یا فقط مشغول خود بودیم.

وی اضافه کرد: باید بررسی کنیم واقعا در یک سال گذشته چقدر قوانین را رعایت کردیم، تا چه میزان به فکر طبیعت بودیم، چقدر به احکام دینی عمل کردیم و آیا فرد مومن و با تقوا بودیم یا در دستورات دینی اهمال کردیم.

عابدینی تصریح کرد: اگر کسی در این امور موفق بود مبارکش باشد و اگر کسی موفق نبوده باید از خدا کمک بگیرد و بداند در خسران بوده و باید گذشته را جبران کند.

برجام و مذاکره بهانه نفوذ دشمن است

امام جمعه قزوین یادآورشد: سالی که گذشت پر از مسائل مختلف بود که به سرنوشت ما مربوط می شد که از آن جمله موضوع برجام و تحریم ها بود که همه بهانه نفوذ هستند تا به مردم بگویند اگر ما کدخدا نباشیم شما باید بدبختی بکشید.

وی گفت: در این سال برخی دست به قلم بردند و شیطنت کردند تا حیله گری کنند اینها به قولشان عمل نکردند و خیال کردند در انتخابات با تمسک به موضوع برجام می توانند نفوذ کنند البته کمی موفق بودند اما در کل شکست خوردند و وظیفه ما گفتن حقایق است.

خطیب جمعه قزوین یادآورشد: می خواهند ما را خسته کنند تا در انتخابات ۹۶ استفاده کنند اینجاست که خدا ما را دعوت به استقامت می کند مثل امام و رهبر و شهدا باید نشان دهیم ما هم مقاوم هستیم.

امام جمعه قزوین با انتقاد از گفته رییس جمهور در این زمینه که در سال های گذشته هیچ اشتغالی نداشتیم گفت: من تعجب می کنم پس این همه راه و ساخت و ساز چگونه شکل گرفته مگر با بیکاری ساخته شده است؟

وی گفت: دولت اعلام کرده در این دوره بیش از یک میلیون شغل ایجاد شده اگر این گونه است لطفا سهم استان ما را هم بدهید تا بیکاری کم شود.

عربستان محکوم به سرنگونی است

امام جمعه قزوین با اشاره به حادثه منا و کشتار حجاج اظهارداشت: هزاران حاجی مظلوم زیر آفتاب سوزان و تشنه جان دادند که بی لیاقتی سعودی ها را نشان داد اما آل سعود باید بداند نفرین خانواده حجاج دامن شیخ های سعودی را می گیرد و این رژیم به یاری خداوند سرنگون خواهد شد.

عابدینی افزود: استکبار با کشتار در نیجریه و به شهادت رساندن ابراهیم زکزاکی و شکنجه و حبس کردن این مبارز دینی که سه فرزندش را نیز از دست داد جنایت دیگری را انجام دادند و آل سعود با شهادت شیخ نمر این رهبر شیعه را به شهادت رساند تا ندای حق طلبی خاموش شود اما این صدا هرگز خاموش نخواهد شد.

وی با اشاره به پیروزی مردم عراق بر داعش تصریح کرد: با مقاومت مردم عراق و مبارزان این کشور بخش زیادی از مناطقی که زیر سلطه داعش بود آزاد شده است و به یاری خدا شهر موصل هم آزاد خواهد شد و در سوریه هم پیروز شدیم و تروریست ها تا مرز ترکیه عقب نشینی کردند و هم پیمانانشان هم ادعا دارند که ما هم داریم می جنگیم ولی دروغ است.

امام جمعه قزوین با بیان پیروزی مردم یمن گفت: اوضاع یمن با پارسال خیلی فرق دارد و شاهد پیروزی ملت مظلوم یمن در برابر تجاوز عربستان هستیم که این موفقیت تداوم خواهد داشت.

توجه به نیازمندان و صله رحم در سال نو

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در خصوص سال نو نیز گفت: در سال جدید میلاد خجسته حضرت صدیقه کبری حضرت زهرا(س) است که این مناسبت را به خانواده شهدا بویژه شهدای مدافع حرم تبریک می گوییم.

وی از تلاش نیروهای خدمات رسان در ایام نوروز بویژه کارکنان شهرداری، نیروهای پلیس راه و انتظامی، هلال احمر، آتش نشانی، اورژانس و همه نیروهایی که در جاده ها برای خدمت به مردم آماده شده اند اظهارامیدواری کرد امسال بدون حادثه برای مردم سپری شود.

عابدینی گفت:در سال جدید صله رحم و دیدو بازدید با سالمندان، خانواده شهدا، بزرگترها و رسیدگی به امور نیازمندان باید در اولویت قرار گیرد و به نشاط معنوی توجه ویژه ای شود.

وی اظهارامیدواری کرد در سال جدید توجه به امور جوانان بویژه اشتغال و مسکن و ازدواج سرلوحه کار رئیس جمهور و دولت باشد و باگشایش اقتصادی گامی در مسیر رفاه و معیشت مردم برداشته شود.