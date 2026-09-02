خبرگزاری مهر، گروه استانها- سکینه اسمی: شهریور و مهر هر سال که از راه می‌رسد، باغ‌های آذربایجان‌ غربی رنگ سیب به خود می‌گیرند؛ محصولی که سال‌هاست یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشاورزی و صادراتی استان به شمار می‌رود و نام آذربایجان ‌غربی را در بازارهای منطقه‌ای مطرح کرده است.

با این حال، داستان سیب تنها به برداشت و تولید ختم نمی‌شود؛ چالش اصلی از جایی آغاز می‌شود که محصول باید از باغ راهی بازار شود و برای آن مشتری پیدا شود.

هر سال حجم قابل‌ توجهی از سیب تولیدی استان روانه سردخانه‌ ها می‌شود و پس از آن، چشم باغداران به قیمت، تقاضای داخلی و مهم‌تر از همه، گشایش مسیرهای صادراتی می‌ماند. در چنین شرایطی، پیدا کردن بازارهای تازه می‌تواند برای یکی از قطب‌های تولید و صادرات سیب کشور، فرصتی برای عبور از تکرار چالش‌های سال‌های گذشته باشد.

آذربایجان غربی هر سال با تولید بالای یک میلیون تن سیب سهم بیش از ۳۰ درصدی تولید این محصول در کشور قطب تولید این محصول به شمار می رود، اما هر سال چالش بازار پس از تولید به یکی از دغدغه های اصلی باغداران، صادرکنندگان و استان تبدیل شده است.

سال گذشته در کنار شرایط ویژه کشور، از دست دادن بازارهای هدف و نیز بالا بودن هزینه های حمل و نقل صادر این محصول با چالش مواجه بود اما امسال در کنار افزایش تولید ۳۰ درصدی مسئولان خبر از پیدا کردن بازارهای هدف جدید می دهند.

حالا سؤال اینجاست؛ آیا بازارهای جدید می‌توانند گره صادرات سیب آذربایجان‌غربی را باز کنند و امسال فصل برداشت، به فصل رونق فروش هم تبدیل خواهد شد؟

از سوی دیگر، وابستگی بخش قابل‌توجهی از فروش سیب به بازارهای خارجی، اهمیت صادرات را برای این محصول دوچندان کرده است. هر تغییر در مسیرهای تجاری، محدودیت‌های صادراتی، هزینه ‌های حمل‌ونقل، نوسانات نرخ ارز یا کاهش تقاضا در بازارهای هدف می‌تواند معادلات فروش را تغییر دهد و برنامه‌ریزی باغداران و صادرکنندگان را با چالش روبه‌رو کند. به همین دلیل، توسعه بازارهای هدف و پیدا کردن مشتریان جدید، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه به یکی از ضرورت‌های اصلی برای حفظ جایگاه سیب آذربایجان‌غربی در بازارهای داخلی و خارجی تبدیل شده است.

در این میان، بازارهای منطقه‌ای و کشورهای همسایه می‌توانند فرصت تازه‌ای برای صادرات سیب استان ایجاد کنند؛ البته به شرط آنکه محصول با استانداردهای مورد نیاز بازار، بسته‌بندی مناسب، قیمت رقابتی و مسیر صادراتی پایدار عرضه شود. تنوع‌بخشی به بازارهای هدف همچنین می‌تواند وابستگی صادرکنندگان به چند مقصد محدود را کاهش داده و قدرت چانه‌زنی آنها را در معاملات افزایش دهد.

آذربایجان‌غربی امروز در نقطه‌ای قرار گرفته است که از یک سو ظرفیت بالای تولید و تجربه حضور در بازارهای صادراتی را دارد و از سوی دیگر، با چالش همیشگی فروش محصول و ضرورت یافتن بازارهای تازه روبه‌روست. سیبی که از باغ‌های استان برداشت می‌شود، برای آنکه به یک فرصت اقتصادی پایدار تبدیل شود، باید مسیر خود را از باغ تا بازار بدون گره طی کند؛ مسیری که حلقه‌های مختلفی از تولید، سورت، بسته‌بندی، نگهداری، حمل‌ونقل و صادرات را به یکدیگر متصل می‌کند.

حالا در آستانه فصل جدید برداشت، نگاه‌ها دوباره به این محصول استراتژیک دوخته شده است؛ آیا امسال می‌توان با گشودن مسیرهای تازه صادراتی، بخشی از دغدغه همیشگی فروش سیب را کاهش داد؟ آیا بازارهای جدید می‌توانند مقصدی مطمئن برای محصول باغداران آذربایجان‌غربی باشند و مهم‌تر از همه، آیا «قطب صادرات سیب» این بار می‌تواند از ظرفیت تولید خود برای خلق یک فصل موفق صادراتی بهره بگیرد؟

امسال بالای یک میلیون سیب در آذربایجان غربی برداشت می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پیش بینی برداشت بیش از یک میلیون تن سیب از باغات استان طی سال جاری خبر داد و گفت: امسال به دلیل مدیریت تولید و شرایط مناسب کیفیت سیب های تولیدی استان بهتر از سال های قبل خواهد بود.

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی قطب تولید سیب کشور به شمار می رود، ادامه داد: بیش از ۳۰ درصد سیب تولیدی کشور توسط آذربایجان غربی تولید می شود.

وی در خصوص چالش های بازار پس از تولید گفت: آذربایجان غربی با توجه به میران تولیدی سیب کشور سهم بالایی نیز در صادرات این محصول دارد و امسال نیز به دلیل بازارهای جدید پیش بینی می شود صادرات خوبی در این حوزه داشته باشیم.

اصغری با بیان اینکه فصل برداشت سیب اواخر ماه جاری آغاز می شود، اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۶۰ هزار تن صادر ات داشتیم و به خاطر شرایط ویژه در ماه های پایانی با مشکل مواجه شدیم اما امسال پیش بینی می شود با توجه به گشایش ظرفیت های مرزی استان صادرات سیب خوبی داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی کشور های عربی، پاکستان، هندوستان و ترکیه را از جمله بازارهای سیب استان عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور و حمل و نقل دریایی در کنار فعال تر شدن مرزهای زمینی در آذربایجان غربی و بازارهای جدید صادراتی پیش بینی می شود امسال بازار خوبی داشته باشیم.

اظهارات رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در خصوص صادران سیب در حالی عنوان می شود که ناظر گمرکات آذربایجان غربی از دست دادن بازار صادرات سیب استان خبر می دهد.

بازار صادرات سیب آذربایجان غربی را از دست داده ایم

ناظر گمرکات آذربایجان غربی با بیان اینکه سال گذشته در کنار شرایط ویژه کشور بازار صادرات سیب به خصوص هندوستان را از دست داده ایم گفت: امسال تنها ۲۱ هزار تن سیب تولیدی سال گذشته به خارج صادر شده است.

خالد جنگجو بالا بودن هزینه های حمل و نقل و مشکلات صادرات دریایی را از دلایل اصلی چالش صادرات سیب استان عنوان کرد و گفت: به دلیل بالا بودن هزینه های حمل و نقل امسال نیز پیش بینی می شود در صادرات سیب با مشکل مواجه شویم.

جنگجو با بیان اینکه هندوستان یکی از بازارهای اصلی صادرات سیب است، اظهار کرد: بازار هدف صادرات سیب استان را از دست داده ایم و باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود.

امسال صادرات محصولات کشاورزی به خصوص سیب با چالش مواجه می شود

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی آذربایجان غربی نیز با تایید از دست دادن بازار صادرات سیب استان گفت: به دلیل شرایط کشور و مشکلات حمل و نقل دریایی بزرگترین بازار صادرات سیب به خصوص سیب قرمز استان به هندوستان با چالش مواجه شده است.

جعفر نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برداشت سیب استان از مهرماه آغاز می شود، اظهار کرد: برای پیش بینی دقیق بازار صادراتی نمی توان به دلیل عدم برداشت کامل سیب نظر داد اما بازار هندوستان را از دست داده ایم و برای پیدا کردن بازارهای جدید رایزنی ها صورت گرفته اما در بحث لجستیک بازارهای جدید به دلیل بالا بودن هزینه ها با چالش رو به رو خواهیم شد.

وی با اشاره به رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی میزان سیب تولیدی استان در سال جاری تاکید کرد: یکی از راهکارهای رفع مشکل صادرات محصولات کشاورزی به خصوص سیب رفع کامل تعهدات ارزی است.

نیکزاد با اشاره به مشکلات صادرکنندگان محصولات کشاورزی گفت: پیچیدگی روند رفع تعهد ارزی، تخصیص ارز، ثبت سفارش و ناهماهنگی میان سامانه‌های دستگاه‌های مختلف، صادرات محصولات کشاورزی را با اختلال جدی مواجه کرده است.

وی با تاکید بر اینکه هماهنگی میان بانک مرکزی، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت برای حل این مشکلات ضروری است، تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی صادرکنندگان، مسائل مربوط به تعهد ارزی است که امکان صادرات را برای بسیاری از صادرکنندگان اصلی محدود کرده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ارومیه افزود: بانک مرکزی پیش‌تر راهکاری ارائه کرده بود که صادرکنندگان می‌توانستند ارز حاصل از صادرات را به بانک‌ها ارائه کنند و بانک مرکزی آن را خریداری کند.

به گفته نیکزاد، این روش اختلاف زیادی با نرخ روز نداشت و می‌توانست به‌ویژه برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی که با مشکلات بیشتری مواجه بودند، راهگشا باشد.

لزوم رفع کامل تعهدات ارزی از صادرات کنندگان محصولات کشاورزی

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ارومیه ادامه داد: پس از معرفی پنج بانک برای انجام این کار، به جای حل مشکل، اختلاف نرخ خرید ارز افزایش یافت و فاصله نرخ‌های اعلامی با نرخ روز، امکان استفاده صادرکنندگان از این روش را محدود کرد.

وی خواستار پیگیری این موضوع از سوی اتاق ایران و بازگشت بانک مرکزی به روال قبلی شد و گفت: ارز باید با نرخ توافقی و با اختلافی منطقی خریداری شود تا صادرکنندگان بتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.

نیکزاد با اشاره به مشکلات صادرات محصولات کشاورزی به هند گفت: بخش قابل ‌توجهی از صادرات محصولات هسته‌دار ایران به هند انجام می‌شد، اما شرایط موجود موجب توقف این صادرات شده است و صادرکنندگانی که برای واردات موز و سایر میوه‌های استوایی ثبت سفارش کرده‌اند نیز اکنون به دلیل محدودیت‌های موجود، امکان انجام واردات را ندارند.

این فعال اقتصادی خواستار امکان ویرایش ثبت سفارش‌ها و افزایش مهلت انجام تعهدات شد تا صادرکنندگان بتوانند با توجه به شرایط جدید، فرآیند واردات خود را تکمیل کنند.

نیکزاد همچنین ناهماهنگی سامانه‌های گمرک، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی دانست و گفت: صادرکنندگان درگیر سامانه‌هایی هستند که گاهی با اختلال مواجه می‌شوند و اطلاعات آنها نیز به‌صورت کامل میان دستگاه‌ها تبادل نمی‌شود.

رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی آذربایجان‌ غربی تاکید کرد: نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها باعث شده مشکلات صادرکنندگان از یک نهاد به نهاد دیگر ارجاع داده شود و اتصال سامانه‌ها و ایجاد هماهنگی کارشناسی میان دستگاه‌های متولی می‌تواند بخش مهمی از این مشکلات را برطرف کند.

عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی گفت: به جای حمایت از صادرات محصولات کشاورزی، برخی فرآیندها و تصمیمات در عمل به مانعی برای صادرات تبدیل شده است.

نیکزاد از بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و هیئت رئیسه اتاق ایران خواست مشکلات تعهد ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی را پیگیری کنند و حداقل برای این بخش، معافیت از تعهد ارزی را در نظر بگیرند.

آغاز خرید سیب صنعتی در آذربایجان غربی

مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی از خرید توافقی بیش از ۵۰۰ تن محصولات باغی از باغداران استان برای صنایع تبدیلی و تکمیلی و آغاز خرید سیب درجه ۳ (صنعتی) از امروز دوشنبه خبر داد.

سجاد حسامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار محصولات باغی اظهار کرد: اتحادیه تعاونی روستایی استان به عنوان مباشر استانی، از آغاز برداشت میوه در مجموع ۴۴ هزار کیلوگرم هلو، ۷۲ هزار کیلوگرم شلیل و ۳۸۱ هزار و ۲۴۹ کیلوگرم آلبالو بصورت توافقی از باغداران خریداری کرده است.

وی افزود: ارزش مجموع این خریدها ۵۵۰ میلیارد ریال بوده است که با هدف حمایت از باغداران، کمک به فروش محصول و جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان انجام شده است.

مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی تأکید کرد: توسعه خریدهای توافقی و حمایت از تولیدکنندگان، یکی از اولویت‌های شبکه تعاون روستایی استان است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی، زمینه عرضه مناسب محصولات و تقویت جایگاه اقتصادی باغداران فراهم شود.

حسامی خاطرنشان کرد: شبکه تعاون روستایی استان آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در حوزه بازرگانی، فرآوری، ذخیره‌سازی و عرضه، نقش مؤثرتری در حمایت از تولیدکنندگان و ساماندهی بازار محصولات کشاورزی ایفا کند.

با توجه به چالش های پیش روی سیب آذربایجان غربی باید منتظر ماند و دید بازارهای جدید هدف می توانند گره صادرات این محصول را باز کنند؟