برگزاری آموزش تخصصی مقابله با حریق در پارک ملی گلستان با حضور ۷ استان

به گزارش خبرنگار مهر، کریم محمدی ظهر چهارشنبه از برگزاری کارگاه تخصصی «راهکارهای پیشگیری و اطفای حریق در جنگل‌ها و مراتع» در استان خبر داد واظهار کرد: این کارگاه با هدف افزایش آمادگی نیروهای حفاظتی و ارتقای توان عملیاتی آنها در پارک ملی گلستان برگزار شد.

وی افزود: این کارگاه با حضور فرماندهان یگان حفاظت و مأموران اجرایی استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان شمالی و سمنان برگزار شد و نمایندگان دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی گلستان و فرمانده یگان حفاظت استان نیز در آن حضور داشتند.

محمدی هدف اصلی این دوره را افزایش آمادگی نیروها برای پیشگیری، مدیریت و مهار آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی عنوان کرد و گفت: با توجه به حساسیت اکوسیستم‌های جنگلی و مراتع، آموزش تخصصی نیروهای حفاظتی و انتقال تجربیات میان استان‌ها می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارت‌های ناشی از حریق داشته باشد.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گلستان ادامه داد: در بخش نخست این کارگاه، به بررسی علمی و فنی رفتار آتش در جنگل‌ها و مراتع پرداخت و عوامل مؤثر بر گسترش حریق و ویژگی‌های آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی پرداخته شد.

وی اظهار کرد: در ادامه مباحث مرتبط با پیش‌آگاهی از وقوع حریق و راهبردهای اطفای آتش توسط شتایی ارائه شد و شرکت‌کنندگان با روش‌های شناسایی شرایط مستعد آتش‌سوزی و مدیریت عملیات اطفا آشنا شدند.

محمدی با اشاره به بخش تجربه‌نگاری این دوره گفت: فرماندهان یگان و نیروهای اجرایی حاضر در کارگاه، تجربیات خود از آتش‌سوزی‌های گذشته و نحوه مدیریت حوادث را ارائه کردند و درباره چالش‌های موجود در عملیات اطفای حریق و راهکارهای مقابله با شرایط بحرانی به تبادل نظر پرداختند.

وی افزود: در بخش عملی کارگاه نیز محمد آرایانفر، مدرس منابع طبیعی کشور، نحوه استفاده از تجهیزات و ادوات اطفای حریق را به صورت کاربردی آموزش داد تا نیروهای عملیاتی آمادگی بیشتری برای حضور در صحنه حوادث داشته باشند.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گلستان خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره در پارک ملی گلستان، علاوه بر ارتقای دانش و مهارت نیروهای حفاظتی، فرصتی برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان استان‌های شمال و شمال‌شرق کشور در زمینه پیشگیری و مقابله با حریق‌های جنگلی و مرتعی فراهم کرد.