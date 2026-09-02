پایان فعالیت مدارس کانکسی و سنگی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادینژاد صبح چهارشنبه در حاشیه افتتاح مدرسه شهدای مدافع حرم در شهرک امام خمینی(ره) بهشهر اظهار کرد: توسعه عدالت آموزشی زمانی معنا پیدا میکند که همه دانشآموزان از فضای آموزشی استاندارد و مناسب برخوردار باشند.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای ساماندهی مدارس کانکسی استان افزود: سیاست دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش، حرکت به سمت توسعه عدالت آموزشی و حذف مدارس کانکسی و سنگی غیراستاندارد بود و مازندران نیز در این مسیر اقدامات مؤثری انجام داده است.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه امروز یکی از مهمترین دغدغههای آموزشی استان برطرف شده است، گفت: در سراسر مازندران هیچ مدرسه کانکسی و سنگی با بیش از ۱۰ دانشآموز وجود ندارد.
کلبادینژاد درباره مدرسه شهدای مدافع حرم شهرک امام خمینی(ره) بهشهر نیز گفت: احداث این واحد آموزشی حاصل همکاری و پیگیری مجموعهای از دستگاههای اجرایی و مسئولان استان و شهرستان است.
وی ادامه داد: پیگیریهای استاندار مازندران و همکاری ادارهکل راه و شهرسازی، ادارهکل نوسازی مدارس و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بهشهر زمینه را برای تکمیل و بهرهبرداری از این پروژه فراهم کرد.
محمد حامدی، فرماندار بهشهر نیز در این مراسم با اشاره به مطالبه طولانیمدت مردم شهرک اظهار کرد: نبود مدرسه مناسب یکی از دغدغههای اصلی ساکنان این منطقه بود و دانشآموزان سالها در شرایط نامناسب آموزشی تحصیل کردند.
وی افزود: با افتتاح این مدرسه، یکی از مطالبات مهم و بهحق مردم شهرک امام خمینی(ره) محقق شد و امیدواریم با تداوم اقدامات عمرانی، سرانه فضاهای آموزشی در دیگر مناطق شهرستان نیز ارتقا یابد.
پایان انتظار دانشآموزان شهرک امام خمینی(ره)
مدرسه ۶ کلاسه شهدای مدافع حرم در حالی امروز به بهرهبرداری رسید که ساکنان شهرک امام خمینی(ره) بهشهر حدود ۱۰ سال با کمبود فضای آموزشی مواجه بودند.
این شهرک با جمعیتی بیش از سه هزار نفر طی سالهای گذشته با مشکل نبود مدرسه متناسب با جمعیت روبهرو بود و بخشی از دانشآموزان برای تحصیل از فضاهای آموزشی موقت و کانکسی استفاده میکردند.
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