به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «شوتینگا» به کارگردانی آرش معیریان از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی است که به تهیهکنندگی امیر رحیمزاده ساخته میشود. در این فیلم کودک، علی فروتن، محمد مسلمی و حمید گلی معروف به «عموهای فیتیلهای»، پس از گذشت ۱۴ سال از نخستین تجربه مشترک سینمایی خود در آن ایفای نقش خواهند کرد.
این سه هنرمند که پس از سالها فعالیت مستمر در حوزه کودک و نوجوان، محبوبیت فراوانی در میان والدین و کودکان دارند، در کنار بازیگران شاخص و اصلی دیگر «شوتینگا» حاضر خواهند بود.
عوامل فیلم عبارتند از تهیهکننده: امیر رحیمزاده، کارگردان: آرش معیریان، نویسنده: محمد مسلمی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد خالقی، تدوین: حسن ایوبی، طراح گریم: نوید فرحمرزی، طراح صحنه و دکور: رضا سلیمانی، طراح لباس: نسرین پورجوادخواه، مدیر صدابرداری: حامد شیوندی، صداگذار: حسین ابوالصدق، آهنگساز: مرتضی شفیع، مجری طرح: مجید بابایی، مدیر تولید: پیمان شیرخانی، مدیر جلوههای بصری: امیر ولیخانی و رضا محمودیان، مدیر جلوههای میدانی: حمید رسولیان، مدیر برنامهریزی: مهرنوش حسینی، دستیار اول کارگردان: مهدی حاجیزاده.
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