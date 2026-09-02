ورود جنگ به مرحله تازه؛ حملات کوبنده ایران علیه آمریکا در چند جبهه

خبرگزاری مهر _ گروه سیاست- هادی رضائی: درگیری مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا شامگاه سه‌شنبه ۱۰ شهریور وارد یکی از جدی‌ترین مراحل خود در هفته‌های اخیر شد؛ حملات هوایی آمریکا به نقاطی در جنوب کشور، از هرمزگان تا سیستان‌وبلوچستان، با واکنش سریع نیروهای مسلح ایران همراه شد و سپاه پاسداران از آغاز «پاسخ پشیمان‌کننده» و حمله موشکی و پهپادی به اهداف آمریکایی در منطقه خبر داد. همزمان، آسمان اردن، بحرین و اقلیم کردستان عراق شاهد موجی از هشدارهای امنیتی، رهگیری موشک‌ها و گزارش‌های مربوط به حمله به مواضع آمریکا بود؛ تحولی که بار دیگر تنگه هرمز را به کانون اصلی بحران امنیتی و انرژی جهان تبدیل کرده است.

از سواحل جنوب تا پایگاه‌های آمریکا؛ یک شب پرتنش

ماجرا از عصر سه‌شنبه آغاز شد؛ زمانی که صدای انفجار در چند نقطه از جنوب و جنوب‌شرق کشور شنیده شد. گزارش‌های میدانی از انفجار در سیریک، بندرعباس، قشم، جاسک، کنارک و چابهار حکایت داشت و در ادامه گزارش‌هایی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در عسلویه و برخی نقاط دیگر منتشر شد.

فرماندهی مرکزی آمریکا نیز حملات خود را تأیید و اعلام کرد اهدافی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در ایران هدف قرار داده است. واشنگتن این حملات را در واکنش به تحولات مربوط به کشتیرانی در تنگه هرمز و حملات پیشین به نیروهای آمریکایی توجیه کرد.

اما در سوی دیگر میدان، روایت ایران از این حمله کاملاً متفاوت بود. ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کردند که تجاوز هوایی آمریکا با پاسخی «کوبنده و شکننده» مواجه خواهد شد.

شدت حملات در هرمزگان زمانی ابعاد انسانی بیشتری پیدا کرد که گزارش‌هایی از اصابت پرتابه به یک منطقه مسکونی در کوهستک سیریک منتشر شد؛ محلی که بنا بر گزارش مسئولان محلی، مراسم عروسی در آن در حال برگزاری بود. این مسئولان از شهادت و زخمی شدن ده‌ها نفر خبر داده‌اند.

احمد نفیسی شامگاه سه شنبه ضمن محکوم کردن حمله دشمن به مناطق مسکونی اظهار کرد: ساعتی پیش دشمن جنایتکار آمریکایی به یک منطقه مسکونی در بندر کوهستک حمله کرد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای امدادی به منطقه اعزام شدند.

نفیسی تاکید کرد: در محل حمله مراسم عروسی در حال برگزاری بوده و تا این لحظه دو نفر شهید و تعدادی از افراد نیز مجروح شده‌اند.

منابع مختلف درباره تعداد دقیق قربانیان اختلاف دارند و آمار همچنان در حال به‌روزرسانی است.

تهران وعده پاسخ داد؛ سپاه و ارتش وارد عمل شدند

چند ساعت پس از حملات آمریکا، نخستین نشانه‌های پاسخ ایران آشکار شد.

سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «پاسخ پشیمان‌کننده» به تجاوز آمریکا آغاز شده است. بر اساس این اطلاعیه، پدافند هوایی ایران یک فروند پهپاد آمریکایی MQ-9 را سرنگون کرده و همزمان حملات موشکی و پهپادی علیه اهداف آمریکایی در منطقه آغاز شده است.

در ادامه، سپاه از حمله موشکی به کمپ تیتین در اردن و حمله به پایگاه شیخ عیسی در بحرین خبر داد. همچنین گزارش‌هایی درباره حملات ترکیبی موشکی و پهپادی به مواضع آمریکایی در اربیل منتشر شد.

سپاه: پاسخ پشیمان‌کننده را آغاز کردیم/ قفل تنگه هرمز محکم‌تر می‌شود

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای با تاکید بر اینکه حملات از سر استیصال دشمن، قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند، تصریح کرد، رزمندگان سپاه، پاسخ پشیمان‌کننده متجاوزان را آغاز کرده‌اند.

متن اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این شرح است:

«بسم الله قاصم الجبارین؛

ملت بصیر و انقلابی به پاخاسته ایران اسلامی؛

تداوم حضور شما در صحنه، دشمن آمریکایی را خسته و مایوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه کرده است.

ساعاتی پیش در حملاتی کور و از سر استیصال، ارتش متجاوز آمریکا نقاط متعددی در سواحل جنوب ایران از جمله چند مکان غیرنظامی را بمباران کرد.

حملاتی که قفل تنگه هرمز را محکم‌تر و عزم رزمندگان را در سرکوب نیروهای اجنبی مداخله‌گر در تنگه هرمز را راسخ‌تر کرد.

رزمندگان غیور سپاه، پاسخ پشیمان‌کننده متجاوزان را آغاز کرده‌اند و در اولین اقدام توسط سامانه نوین پدافند هوافضا پنجاهمین فروند پهپاد پیشرفته MQ۹ ارتش متجاوز آمریکا را ساقط کردند.

گزارش نتایج عملیات رزمندگان متعاقبا به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم»

البته درباره میزان خسارات واردشده به نیروهای آمریکایی، میان روایت ایران و گزارش‌های طرف آمریکایی و کشورهای میزبان اختلاف جدی وجود دارد. مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که تلفاتی در میان نیروهای این کشور گزارش نشده، در حالی که سپاه از وارد شدن خسارات و تلفات سنگین به نیروهای آمریکایی سخن گفته است.

این تفاوت روایت‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا آنچه در ساعات آینده می‌تواند تعیین‌کننده باشد، نه صرفاً اصل حملات، بلکه میزان واقعی خسارت وارده به زیرساخت‌های نظامی آمریکا و نحوه واکنش واشنگتن خواهد بود.

اردن؛ رهگیری موشک‌های ایرانی

یکی از مهم‌ترین تحولات بامداد امروز در اردن رخ داد.

ارتش اردن اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور ۱۰ فروند از ۱۳ موشک بالستیک واردشده به حریم هوایی اردن را رهگیری و منهدم کرده‌اند و سه موشک دیگر در مناطق دور از مراکز جمعیتی فرود آمده‌اند. مقام‌های اردنی اعلام کردند این حملات تلفات جانی در پی نداشته است.

این موضوع نشان می‌دهد که پاسخ ایران صرفاً به محدوده خلیج فارس محدود نمانده و شبکه گسترده حضور نظامی آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است؛ موضوعی که می‌تواند دامنه جغرافیایی درگیری را به شکل محسوسی افزایش دهد.

بحرین و عراق نیز وارد معادله شدند

در بحرین نیز همزمان با گزارش حمله پهپادی ایران به تأسیسات آمریکایی، هشدارهای امنیتی صادر شد و گزارش‌هایی از شنیده شدن انفجار منتشر شد.

سپاه اعلام کرد که در حمله به پایگاه شیخ عیسی، مراکز راداری و محل تجمع نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته‌اند. در مقابل، هنوز جزئیات مستقل و کاملی درباره میزان خسارت این حمله منتشر نشده است.

حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ آمریکا در بحرین

روابط عمومی ارتش اعلام کرد: در بیست و نهمین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوز دشمن به مناطق جنوبی کشور، ساعاتی پیش، ارتش جمهوری اسلامی ایران، تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حملات پرحجم پهپادهای انهدامی قرار داد.

بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش، پایگاه شیخ عیسی بحرین، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس و از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگردها و قطعات پهپادها و میزبان هواپیماهای شناسایی است.

روابط عمومی ارتش تاکید کرد: رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، به شرارت‌های دشمن، پاسخ کوبنده و گسترده داده و انتقامی سخت و پشیمان کننده از متجاوزان خواهند گرفت.

سپاه: سامانه هدایت بالون جاسوسی آمریکا در اربیل را منهدم کردیم

سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره ۶ خطاب به مردم مسلمان و شریف کردستان عراق تاکید کرد: زمان پایان سلطه رژیم منفور و وحشی آمریکا فرا رسیده است.

سپاه پاسداران اطلاعیه شماره ۶ خود را خطاب به مردم مسلمان و شریف کردستان عراق صادر کرد.

متن اطلاعیه به این شرح است:

«بسم الله قاصم الجبارین؛ و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب

مردم مسلمان و شریف کردستان عراق!

ارتش کودک کش آمریکا که تجاوز خود به ایران را با جنایت و کودک کشی در میناب و لامرد و کشتار نزدیک به دویست کودک در این دو نقطه آغاز کرده بود شب گذشته با حمله وحشیانه به مراسم جشن عقد یک زوج پاک و جوان اهل تسنن در شهرستان سیریک با به خاک و خون کشیدن حدود ۷۰ نفر از مردم بی گناه، پرونده نکبت‌بار خود را سیاه‌تر کرد؛ در پی این جنایت تا کنون ۴ نفر از میهمانان این مراسم از جمله یک کودک به شهادت رسیده اند.

در انتقام این خون‌های پاک رزمندگان شجاع نیروی زمینی سپاه با حمله تلفیقی موشکی و پهپادی به پایگاههای آمریکایی در اربیل یک مرکز تعمیراتی و انبارهای تجهیزات فنی ارتش تروریست آمریکا را نابود کرده و سامانه هدایت بالون جاسوسی آمریکا در پایگاه را منهدم کردند. رزمندگان غیور نیروی زمینی همچنین مخازن سوخت این پایگاه را به آتش کشیده و تعدادی از متجاوزان را به هلاکت رساندند.

زمان پایان سلطه رژیم منفور و وحشی آمریکا فرا رسیده است سرزمین فرزندان فاتحان بیت المقدس جای استقرار و آتش افروزی کافران نیست.

اجازه ندهید سرزمین شما مبدا انجام چنین جنایات هولناکی باشد.

این سرزمین پاک باید از لوث وجود نحس اشرار آمریکایی پاکسازی شود با این جنایتهای آشکار حجت بر همگان تمام است.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»

انهدام آشیانه‌ هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در اردن توسط سپاه

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵ خطاب به مردم شریف اردن بیان کرد: در قصاص جنایت ارتش تروریستی آمریکا، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک حمله سنگین با موشک‌های بالستیک، آشیانه‌های هواپیماهای بدون سرنشین دور پرواز آر کیو ۴ و ام کیو ۹ را در پایگاه هوایی آمریکا در اردن موسوم به پرنس حسن مورد حمله قراردادند که تعدادی از پهپادها منهدم و تعدادی از خلبانان و خدمه فنی پروازی به هلاکت رسیدند.



در این اطلاعیه آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین

وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ

مردم شریف و انقلابی اردن؛

یکبار دیگر دست شیطان از آستین ارتش کودک‌کش آمریکا به درآمد و با بمباران وحشیانه به مراسم جشن عقد یک زوج جوان اهل تسنن در منطقه سیریک هرمزگان، عمق کینه خود را به امت اسلام به نمایش گذاشت.

ارتش تروریستی شکست خورده آمریکا که از رویارویی مستقیم با رزمندگان اسلام عاجز است، با استیصال مردم مظلوم را به خاک و خون کشید و مراسم جشن عقد پاک مردم را به عزا تبدیل کرد.

ارتش جنایتکار آمریکا که در آغاز تجاوز خود به ایران اسلامی ۱۶۸ کودک دانش آموز را در مدرسه میناب و ۲۱ کودک ورزشکار را در ورزشگاه لامرد به شهادت رسانده بود، شب گذشته در این حمله ناجوانمردانه حدود ۷۰ نفر از مهمانان این مراسم را مورد اصابت قرار داد که ۴ نفر از آنان از جمله یک کودک خردسال به شهادت رسیده و حال تعدادی از مجروحان وخیم هست.

در قصاص این جنایت، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک حمله سنگین با موشک‌های بالستیک، آشیانه‌های هواپیماهای بدون سرنشین دور پرواز آر کیو ۴ و ام کیو ۹ را در پایگاه هوایی آمریکا در اردن موسوم به پرنس حسن مورد حمله قراردادند که تعدادی از پهپادها منهدم و تعدادی از خلبانان و خدمه فنی پروازی به هلاکت رسیدند.

همچنین چندین زیر ساخت فنی آنها به آتش کشیده شد.

مردم شریف و پاکدل اردن، اردن قدمگاه مقدس انبیاء الهی است، نباید جایگاه ولیدهای شیطان بماند. امروز با این جنایت های سبعانه، حجت بر همگان تمام است.

در اربیل عراق نیز سپاه از انجام حمله ترکیبی موشکی و پهپادی علیه مواضع آمریکایی خبر داد. بر اساس ادعای سپاه، یک مرکز تعمیراتی، انبارهای تجهیزات و سامانه هدایت بالون جاسوسی آمریکا هدف قرار گرفته و مخازن سوخت نیز آسیب دیده‌اند؛ با این حال، این ادعاها تاکنون به‌طور مستقل تأیید نشده است.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم: عملیات تهاجمی به صورت درس آموز علیه آمریکایی‌ها ادامه خواهد داشت

سرهنگ ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) هشدار داد: هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری کند بایستی عواقب خطرناک آن را بپذیرد.

متن کامل اظهارات سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به این شرح است:

«ارتش تروریست و کودک کش آمریکا به دنبال ناکامی های پی در پی در جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی و شکست از مردم همیشه در صحنه و مقاوم کشور عزیزمان، برخی از نقاط نظامی و غیرنظامی را در مناطق جنوبی ایران مورد تجاوز وحشیانه هوایی و بمباران قرار داد و تعدادی از مردم بی گناه را نیز به خاک و خون کشید.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توسط فرزندان شجاع ملت در ارتش دلاور و سپاه قهرمان در پاسخ به این شرارت ها و اقدامات تروریستی، با سرعت و پرقدرت پایگاه های آمریکای جنایتکار را در منطقه مورد هجوم مقتدرانه موشکی و پهپادی قرار دادند و در هم کوبیدند که ضمن خسارات سنگین به زیرساخت ها، تاسیسات، تسلیحات و تجهیزات تعداد قابل توجهی از فرماندهان و سربازان آمریکایی کشته یا مجروح شدند.

این عملیات تهاجمی به صورت درس آموز علیه آمریکایی ها تا پشیمانی آنها از جنایت ادامه خواهد داشت.

هشدار می دهیم تداوم شرارت آمریکایی ها در منطقه با پاسخ های سنگین تر، گسترده تر و ویرانگر روبرو می گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید بایستی عواقب خطرناک آن را بپذیرد.»

سپاه: تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی به درک واصل شدند

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴ اعلام کرد: پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تبتین هدف موشک های بالستیک قرار گرفت و تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی به درک واصل شدند.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین؛ قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

ملت قهرمان و بپاخاسته ایران اسلامی،

ارتش تروریستی و شکست خورده آمریکا، عاجز از رویارویی مستقیم با رزمندگان اسلام با حمله وحشیانه به یک منزل مسکونی در سیریک، محل مجلس عقد دو جوان پاک را به خاک و خون کشیده و با به شهادت رساندن و مجروح کردن نزدیک به پنجاه نفر از مردم عزیزمان خاطره وحشیگری مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد را زنده کرد.

رژیم کودک‌کش آمریکا در این حمله جنایتکارانه یک بار دیگر با به شهادت رساندن چندین نفر از جمله یک کودک، عمق کینه‌توزی و دشمنی خود با مردم ایران را آشکار کرد.

در پاسخ به این شرارت سبعانه، رزمندگان دلیر نیروی هوافضای سپاه در موج دوم عملیات تنبیه متجاوز "با رمز مقدس یا رسول الله (ص)" با حمله سنگین موشک های بالستیک به پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تیتین، واقع در سواحل خلیج عقبه، تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را به درک واصل کرده و چند تاسیسات مهم و بالگردهای هجومی دشمن را منهدم نمودند.

عملیات انتقامی نیروهای اسلام ادامه دارد.

چرا تنگه هرمز مهم‌ترین نقطه بحران است؟

در پس تمام تحولات شب گذشته، یک نقطه بیش از هر جای دیگری اهمیت دارد: تنگه هرمز.

این آبراه یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است و هرگونه اختلال در امنیت آن می‌تواند مستقیماً بازار نفت را تحت تأثیر قرار دهد. پس از آغاز تبادل حملات، قیمت نفت برنت در معاملات امروز به حدود ۹۵ دلار در هر بشکه رسید.

از نگاه نظامی نیز اهمیت تنگه هرمز تنها به مسئله انرژی محدود نیست. بخش مهمی از حضور نظامی آمریکا در بحرین، قطر، کویت و دیگر کشورهای منطقه با هدف کنترل و حفاظت از همین منطقه راهبردی طراحی شده است.

بنابراین وقتی سپاه اعلام می‌کند حملات آمریکا موجب «محکم‌تر شدن قفل تنگه هرمز» خواهد شد، در واقع به یکی از حساس‌ترین نقاط آسیب‌پذیری راهبردی واشنگتن اشاره می‌کند.

یک معادله خطرناک برای آمریکا

تحولات بامداد امروز یک واقعیت مهم را بار دیگر آشکار کرد: حمله به ایران لزوماً به معنای محدود ماندن جنگ در داخل مرزهای ایران نیست.

آمریکا دارای شبکه‌ای گسترده از پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی در منطقه است؛ از اردن و عراق گرفته تا بحرین، کویت، قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس.

ایران نیز با برخورداری از توان موشکی و پهپادی، در صورت تصمیم سیاسی و نظامی، امکان هدف قرار دادن طیف وسیعی از این زیرساخت‌ها را در اختیار دارد. به همین دلیل، هر حمله جدید آمریکا می‌تواند با مجموعه‌ای از پاسخ‌های متقابل در چند جبهه همراه شود.

از همین منظر، پاسخ شب گذشته ایران را نمی‌توان صرفاً یک عملیات انتقامی دانست؛ بلکه باید آن را پیامی درباره تغییر هزینه‌های حضور نظامی آمریکا در منطقه ارزیابی کرد.

اما واشنگتن هم تهدید کرده است

در سوی مقابل، دونالد ترامپ پس از آغاز حملات آمریکا تهدید کرد که در صورت پاسخ ایران، واشنگتن حملات شدیدتری انجام خواهد داد. او حملات آمریکا را واکنشی به تحولات تنگه هرمز و حملات پیشین ایران علیه مواضع آمریکا توصیف کرد.

بنابراین اکنون یک چرخه خطرناک شکل گرفته است:

حمله آمریکا → پاسخ ایران → تهدید آمریکا به حمله شدیدتر → پاسخ احتمالی ایران.

اگر این چرخه متوقف نشود، احتمال گسترش درگیری از سواحل جنوبی ایران به کل شبکه نظامی آمریکا در غرب آسیا افزایش خواهد یافت.

دیپلماسی در سایه موشک‌ها

در کنار میدان نظامی، میدان دیپلماسی نیز فعال بود. ایران در حالی پاسخ نظامی خود را آغاز کرده که مقام‌های تهران همچنان بر بازگشت آمریکا به تعهدات و مسیر دیپلماتیک تأکید دارند.

از سوی دیگر، واکنش کشورهای منطقه به درگیری شب گذشته نشان می‌دهد بسیاری از دولت‌های عربی بیش از هر چیز نگران تبدیل شدن خاک کشورهایشان به میدان جنگ ایران و آمریکا هستند.

اردن با رهگیری موشک‌های ایرانی، عملاً نشان داد که تلاش می‌کند از گسترش بحران به خاک خود جلوگیری کند؛ بحرین نیز با صدور هشدارهای امنیتی در وضعیت آماده‌باش قرار گرفت.

این وضعیت برای واشنگتن یک معضل جدی ایجاد می‌کند: هرچه جنگ گسترده‌تر شود، حفاظت از شبکه پایگاه‌های آمریکا دشوارتر و هزینه حضور نظامی این کشور در منطقه بیشتر خواهد شد.

شب گذشته چه چیزی را ثابت کرد؟

آنچه در فاصله شامگاه سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه رخ داد، فراتر از یک تبادل آتش محدود بود.

آمریکا با حمله به جنوب ایران تلاش کرد فشار نظامی را افزایش دهد؛ اما پاسخ ایران نشان داد که چنین حمله‌ای می‌تواند بلافاصله به نقاط مختلف شبکه نظامی آمریکا در منطقه سرایت کند.

در این میان، سیریک، قشم و دیگر نقاط جنوبی ایران صحنه حمله بودند و اردن، بحرین و عراق به صحنه پاسخ تبدیل شدند.

این همان نقطه‌ای است که اهمیت تحولات شب گذشته را دوچندان می‌کند: جغرافیای جنگ در حال گسترش است.

حمله به پایگاه علی‌السالم؛ آشیانه پهپادها به آتش کشیده شد

قرارگاه و محل اسکان فرمانده آمریکایی پایگاه علی السالم، آشیانه پهپادی و رمپ استقرار پهپادها به آتش کشیده و تعدادی از عناصر دشمن به هلاکت و تعدادی از پهپادها منهدم شدند.



روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۷ اعلام کرد:



بسم الله قاصم الجبارین

ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب

مردم شریف و کریم کویت؛

شب گذشته فرزندان شیطان که بعضی از آنها در پایگاههای شیطان بزرگ در کویت مستقر هستند، جنایت بزرگی را در منطقه رقم زدند و در نقض فاحش حقوق بشر، ارتش کودک کش آمریکا با بمباران و به خاک و خون کشیدن یک خانه مسکونی در سیریک جشن عقد یک زوج جوان و محترم اهل سنت را به عزا تبدیل کرد.

در این حمله شرارت آمیز، نزدیک به ۷۰ نفر از مردم بیگناه مورد اصابت واقع شده و ۴ نفر آنان از جمله یک کودک به شهادت رسیدند

در پاسخ به این جنایت بامداد امروز رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه همزمان با حمله به پایگاههای اشرار آمریکایی در اردن، بحرین و اربیل، با حمله تلفیقی موشکی - پهپادی به قرارگاه و محل اسکان فرمانده آمریکایی پایگاه علی السالم، تعدادی از عناصر دشمن را به هلاکت رساندند.

سپس آشیانه پهپادی و رمپ استقرار پهپادهای مشارکت کننده در حملات علیه مردم را به آتش کشیده و تعدادی از پهپادها را منهدم کردند.

مردم شریف کویت؛

شما علاقه و نسبت ما با خودتان را خوب می دانید. آنچه برای ما دردآور و نگران کننده است، اشغال سرزمینهای اسلامی توسط ارتش کودک کش و تروریست آمریکاست.



این حملات، کمک به شما برای پاکسازی سرزمین پاک و دیار کریمان، کویت، از لوث کفار آمریکایی است. به امید نابودی سلطه آمریکا و رژیم سفاک صهیونی و آزادی و استقلال مردم شریف کویت از اشغالگران متجاوز.

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و امارات

ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در امارات و بحرین را مورد تهاجم پهپادهای انهدامی خود، قرار داد.

در سی‌امین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به هدف قرار دادن مردم بی‌گناه، از بامداد امروز، ده‌ها فروند پهپاد انهدامی ارتش، سامانه‌های راداری و محل‌ استقرار نیروهای آمریکا در پایگاه‌های الظفره و المنهاد امارات را مورد هدف قرار دادند.



همچنین، تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین، مجددا مورد هدف حملات پر حجم پهپادهای انهدامی آرش قرار گرفت.

پایگاه الظفره یکی از مراکز مهم عملیاتی آمریکای جنایتکار در منطقه است و از آن برای عملیات هوایی، شناسایی، مراقبت و پشتیبانی استفاده می‌کند.



روابط عمومی ارتش تاکید کرد؛ حمله به مناطق مسکونی و هدف قرار دادن مراسم عروسی از سوی دشمن، مصداق بارز جنایت جنگی و آشکار کننده ماهیّت پلید «حقوق بشر آمریکایی»است و قطعا پاسخ رزمندگان ارتش به این جنایات دامنه دار و گسترده خواهد بود. اطلاعیه شماره ۸: دو فروند کشتی نفتکش متخلف با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دو فروند کشتی نفتکش پس از ورود به یک معبر مین‌گذاری‌شده، منفجر و متوقف شده‌اند. در این اطلاعیه آمده است: بسم الله قاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه و تکون الدین لله مردم قهرمان و مقاوم ایران اسلامی؛ ایستادگی شما در میدان الهام بخش ملتها شده است و جهان شاهد روند بیداری مردم و تنگ شدن عرصه بر مستکبران جنایتکار است. شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا سناریوی ارعاب را که بارها در تجاوز به کشورهای مختلف به اجرا گذاشته بود، یعنی حمله به جشن عروسی و ازدواج برای نمایش قساوت و سنگدلی و ترساندن مردم را تکرار کرد؛ غافل از اینکه نه ملت ایران ملتی است که از این بازیها بترسد و نه دوران، دوران حقارت و تسلیم ملتهاست. جهان بیدار شده و این قرن، قرن غلبه اراده ملت‌ها است. با این مانورهای سنگدلی، کنترل نیروهای ما بر تنگه هرمز تضعیف نخواهد شد. به استحضار شما مردم شریف می رساند، ساعاتی پیش دو فروند کشتی نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیر قانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند و در آتش می سوزند. پیش از این نیروی دریایی سپاه در مورد خطرات عبور از معبر مین گذاری شده هشدار داده بود و علاوه بر این، برای شرکتهای دریایی که به جای طی مسیر قانونی، فریب آمریکا را میخورند و شناورشان را در اختیار دشمن می گذارند، تنبیهات مضاعفی پیش بینی شده که به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد. و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

اما یک واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت؛ آتش‌بس شکننده ماه‌های گذشته عملاً جای خود را به دور تازه‌ای از رویارویی مستقیم داده است.

و اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا پاسخ ایران پایان یافته است یا نه؛ پرسش مهم‌تر این است که واشنگتن پس از دریافت این پاسخ، تصمیم به عقب‌نشینی از چرخه حمله و پاسخ خواهد گرفت یا دور تازه‌ای از حملات را آغاز خواهد کرد.

اگر گزینه دوم انتخاب شود، خلیج فارس، تنگه هرمز و شبکه پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا می‌توانند به مهم‌ترین صحنه‌های مرحله بعدی این رویارویی تبدیل شوند؛ مرحله‌ای که هزینه آن فقط متوجه ایران و آمریکا نخواهد بود و می‌تواند بازار انرژی و امنیت منطقه را نیز با شوکی تازه مواجه کند.