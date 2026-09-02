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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۳۲

ترامپ در اوج ناامیدی: مردم ایران چه زمانی به پا می‌خیزند؟

ترامپ در اوج ناامیدی: مردم ایران چه زمانی به پا می‌خیزند؟

رئیس‌جمهور تروریست آمریکا در حالی که تجاوز نظامی گسترده و فشار اقتصادی‌ بی سابقه، تأثیری در اهداف او نداشته، ناامیدانه از مردم ایران خواست دست به شورش بزنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مدعی شد که برخلاف ادعاهای شبکه تلویزیونی «ای‌بی‌سی»، آمریکا به دنبال وادار کردن ایران به نشستن پای میز مذاکره نیست.

ترامپ همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی در ایران، مدعی شد در حالیکه اقتصاد این کشور با فروپاشی مواجه است، آمریکا کنترل تقریباً کاملی بر تنگه هرمز در اختیار دارد.

وی همچنین با بیان اینکه برای واشنگتن اهمیت چندانی ندارد که ایران توافقنامه‌های پیشنهادی را امضا کند یا خیر، اظهار داشت که وضعیت کنونی را بر هرگونه روند مذاکراتی ترجیح می‌دهد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه سخنان خود، با استفاده از ادبیاتی تحریک‌آمیز، وضعیت موجود را «اجتناب‌ناپذیر» خواند و با طرح پرسشی در خصوص وضعیت داخلی ایران، خواستار تغییر در معادلات میدانی شد.

رئیس‌جمهور تروریست آمریکا سپس در حالی که تجاوز نظامی گسترده و فشار اقتصادی‌ بی سابقه، تأثیری در اهداف او نداشته، ناامیدانه از مردم ایران خواست دست به شورش بزنند.

او با خوش‌خیالی نوشت: مردم ایران چه زمانی به پا می‌خیزند و مبارزه می‌کنند؟

کد مطلب 6934949

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    نظرات

    • IR ۰۶:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      8 3
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      چقدر حقیر و پست و رذل رییس جمهور متعفن چقدر حقیر و رذل شده است
      • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
        6 3
        سوال مردم شهادت طلب اینکه نمیشه آمریکا میزنه بعد ما می‌زنیم و بعد آمریکا اعلام می‌کنه پایان درگیری و ما هم تمام می کنیم اینقدر تبعیت .... چرا ما حمله رو متوقف می کنیم و ادامه نمیدیم تا حداقل یک پایگاه در اردن کلا نابود بشه و از لیست خارج ؟؟؟؟
    • IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      14 5
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      شما یک بار مردم را خیزاندی و گفتی چهل هزار کشته شدن این بار می خواهی بخیزانی و چون لیبی میلیونی به کشتار دهی مردم خیزیدند اما نه برای شما بلکه برای کله شما
    • لیلا IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      8 7
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      کله پوک جزیره اپستین ، ما مردم صبوری هستیم که با هیچ سختی از آرمان هایمان جدا نمیشویم.
    • US ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      8 4
      پاسخ
      آقای ترامپ کودک آزار هنوز مردم ایران را نشناخته ای . اگر ذره ای شعور و فهم داشتی که نداری از جنگ هشت ساله ایران و عراق درسی یاد میگرفتی .
    • بابم IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      12 4
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      مردم ایران برای جشن ریختن خون نجس توی متعفن خوک زرد به پا می خیزند
    • مسعود IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      4 3
      پاسخ
      تنها راه نجات مملکت از شر این شیاطین اتمی شدن ایران هست مطالبه اتمی شدن کنید وقتی هی میگه ایران نباید بمب اتم داشته باشه یعنی بمب اتم الزامیه چرا میگه نباید اتمی بشید که همیشه یه دست بالاتر برای خودش داشته باشه ه اوضاع از کنترل در رفت دست بالا داشته باشه وقتی از همین ملعون پرسیدن به روسیه چین کره شمالی ایران به کدومش حمله میکنی گفت ایران چون بمب هسته ای نداره قران میگه به بهترین تجیهزات نظامی مجهز بشید تا دشمن بهتون طمع نکنه ایه 60 سوره انفال عقل حکم میکنه همه هزینه های اتمی شدن رو دادیم
    • IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      8 4
      پاسخ
      مردم ایران بیش از شش ماه هست که به پا خواستن
    • ایرانی IR ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      3 2
      پاسخ
      تو تلویزیون کشور یه نفر به زبان خودش بهش جواب بده ، داریم افرادی رو که عالی بتونن جواب بدن.بگن بخواب بابا .
    • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      5 4
      پاسخ
      به امید خدا به زودی در جشن نابودی تو و نتانیاهوی کثیف به پامی‌خیزیم و به جشن و پایکوبی می‌پردازیم، عجله نکن، نزدیکه!
    • IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 5
      پاسخ
      خب اگه کنترل هرمز رو داری و نفت ونزوئلا داری و نیازیم به توافق با ما نداری دردت چیه واقعا مردم رو در حد خود دلقکش نادون فرض کرده!؟
    • IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 6
      پاسخ
      لعنت بر ظالمان ویزیدیان وزورگویانی همچون تو ونتانیاهو.که اینهمه خون بیگناهان کودک زن پیر حوان ریختید.بسزای اعمالتون برسید هرچه زودتر.آقا کشتن ترامپ پس چی شد؟؟؟؟؟تا این زنده س همین آش همین کاسه است
    • بیتا IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      0 4
      پاسخ
      ترامپ روانی مردم ایران برا چی بلند شن مگه بلند شن میخواهی بهشون شکلات بدی خودت میخواهی بری جهنم به ما مردم ایران چکار داری ما اگه نخواهیم بیاییم جهنم باید کیو ببینیم

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