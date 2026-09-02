به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مدعی شد که برخلاف ادعاهای شبکه تلویزیونی «ایبیسی»، آمریکا به دنبال وادار کردن ایران به نشستن پای میز مذاکره نیست.
ترامپ همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی در ایران، مدعی شد در حالیکه اقتصاد این کشور با فروپاشی مواجه است، آمریکا کنترل تقریباً کاملی بر تنگه هرمز در اختیار دارد.
وی همچنین با بیان اینکه برای واشنگتن اهمیت چندانی ندارد که ایران توافقنامههای پیشنهادی را امضا کند یا خیر، اظهار داشت که وضعیت کنونی را بر هرگونه روند مذاکراتی ترجیح میدهد.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه سخنان خود، با استفاده از ادبیاتی تحریکآمیز، وضعیت موجود را «اجتنابناپذیر» خواند و با طرح پرسشی در خصوص وضعیت داخلی ایران، خواستار تغییر در معادلات میدانی شد.
رئیسجمهور تروریست آمریکا سپس در حالی که تجاوز نظامی گسترده و فشار اقتصادی بی سابقه، تأثیری در اهداف او نداشته، ناامیدانه از مردم ایران خواست دست به شورش بزنند.
او با خوشخیالی نوشت: مردم ایران چه زمانی به پا میخیزند و مبارزه میکنند؟
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