به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مدیریت جایگاه سوخت فقط به فروش بنزین یا گازوئیل محدود نمی‌شود. پشت هر سوخت‌گیری سریع و بدون مشکل، مجموعه‌ای از تجهیزات، برنامه‌های نگهداری، کنترل‌های ایمنی و تصمیم‌های فنی قرار دارد. اگر یکی از اجزای این مجموعه درست انتخاب نشده باشد، پیامد آن می‌تواند به شکل کاهش سرعت خدمات، اختلاف در محاسبات، افزایش مصرف برق، خرابی زودهنگام قطعات یا حتی ایجاد خطر برای کارکنان و مشتریان ظاهر شود. به همین دلیل، انتخاب تجهیزات مناسب و همکاری با یک مجموعه متخصص، از مهم‌ترین مراحل راه‌اندازی یا بازسازی یک جایگاه است.

شرکت نگین سوخت پاسارگاد در زمینه طراحی، ساخت، تجهیز و بازسازی جایگاه‌های سوخت فعالیت می‌کند و محصولات مورد نیاز این حوزه را نیز در وب‌سایت پمپ بنزین عرضه کرده است. نازل، پمپ، تجهیزات اندازه‌گیری، قطعات جایگاه، پکیج‌های سوخت‌رسان، سیستم‌های مدیریت مصرف، تجهیزات ادبلو و فیلتراسیون گازوئیل از جمله گروه‌های محصولی این مجموعه هستند. چنین تنوعی به مدیران جایگاه‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل، کارخانه‌ها و مجموعه‌های دارای مخزن اختصاصی کمک می‌کند تجهیزات مورد نیاز خود را متناسب با شرایط واقعی پروژه انتخاب کنند.

چرا انتخاب تجهیزات جایگاه سوخت یک تصمیم تخصصی است؟

ممکن است دو محصول از نظر ظاهر یا عنوان بسیار شبیه یکدیگر باشند، اما در عمل برای شرایط کاملاً متفاوتی طراحی شده باشند. نوع سیال، فشار کاری، میزان دبی، قطر ورودی و خروجی، دمای محیط، تعداد ساعات فعالیت و شرایط نصب، همگی بر انتخاب نهایی اثر می‌گذارند. برای مثال، پمپی که در یک کارگاه کم‌مصرف عملکرد قابل قبولی دارد، ممکن است برای یک جایگاه پرتردد مناسب نباشد.

نوع سوخت نیز اهمیت زیادی دارد. بنزین، گازوئیل، روغن و ادبلو ویژگی‌های یکسانی ندارند و نمی‌توان برای انتقال همه آن‌ها از تجهیزات مشابه استفاده کرد. جنس بدنه، آب‌بندی، اتصالات و اجزای داخلی هر محصول باید با سیال عبوری سازگار باشد. استفاده از قطعه نامناسب ممکن است به خوردگی، نشتی، افت فشار یا خرابی سیستم منجر شود.

به همین دلیل، خرید صرفاً بر اساس قیمت پیشنهاد نمی‌شود. مدیر جایگاه باید ابتدا نیاز واقعی مجموعه را مشخص کند و سپس محصولی را انتخاب کند که علاوه بر قیمت منطقی، از نظر دوام، ایمنی، قابلیت تعمیر و امکان تهیه قطعات یدکی نیز شرایط مناسبی داشته باشد.

دقت اندازه‌گیری چگونه از زیان مالی جلوگیری می‌کند؟

در مجموعه‌ای که روزانه حجم زیادی سوخت توزیع می‌شود، حتی یک خطای کوچک می‌تواند در پایان ماه به اختلاف قابل توجهی تبدیل شود. اگر مقدار تحویلی با عدد ثبت‌شده هماهنگ نباشد، کنترل موجودی مخزن دشوار می‌شود و مدیر مجموعه نمی‌تواند میزان مصرف یا فروش را به‌درستی تحلیل کند.

استفاده از لیتر شمار متناسب با نوع سیال و ظرفیت سیستم، امکان کنترل مقدار عبوری را فراهم می‌کند. هنگام انتخاب این دستگاه باید عواملی مانند دقت اندازه‌گیری، حداکثر فشار، محدوده دبی، نوع اتصال و مقاومت بدنه بررسی شود. تجهیزات اندازه‌گیری مورد استفاده در یک مرکز صنعتی ممکن است از نظر ظرفیت و ساختار با نمونه مورد نیاز یک جایگاه کوچک تفاوت داشته باشند.

کالیبراسیون و سرویس دوره‌ای نیز به اندازه خرید محصول مناسب اهمیت دارند. رسوبات، ناخالصی‌های موجود در سوخت یا فرسودگی قطعات داخلی ممکن است به‌مرور دقت دستگاه را کاهش دهند. ثبت نتایج کنترل‌های دوره‌ای کمک می‌کند هر تغییر غیرعادی سریع‌تر شناسایی شود و پیش از ایجاد زیان گسترده، اقدامات اصلاحی انجام گیرد.

تجهیزات دیجیتال چه کمکی به مدیریت مصرف می‌کنند؟

یکی از مشکلات روش‌های سنتی، وابستگی زیاد به ثبت دستی اطلاعات است. هرچه تعداد خودروها، دستگاه‌ها یا دفعات برداشت بیشتر شود، احتمال خطای انسانی نیز افزایش می‌یابد. استفاده از تجهیزات جدید می‌تواند مشاهده اطلاعات، ثبت مقدار مصرف و تهیه گزارش را ساده‌تر کند.

در بعضی کاربردها، لیتر شمار دیجیتالی با نمایش واضح میزان انتقال و مجموع مصرف، انتخاب مناسبی برای کنترل دقیق‌تر عملیات است. برخی مدل‌ها مقدار عبوری را تا چند رقم اعشار نمایش می‌دهند و عدد کل مصرف را نیز نگهداری می‌کنند. عمر باتری، تعداد ارقام صفحه، مقاومت بدنه، میزان خطا و قابلیت نصب روی اتصالات مختلف، از نکاتی هستند که پیش از سفارش باید بررسی شوند.

البته دیجیتال بودن به‌تنهایی نشانه مناسب بودن یک محصول نیست. دستگاه باید با نوع سوخت، محدوده فشار و دبی سیستم هماهنگ باشد. همچنین لازم است شرایط محیطی محل نصب، دسترسی اپراتور و امکان سرویس آن در نظر گرفته شود. انتخاب تخصصی باعث می‌شود خریدار بابت امکاناتی که به آن‌ها نیاز ندارد هزینه نکند و در عین حال، قابلیت‌های ضروری را از دست ندهد.

نازل مناسب چه ویژگی‌هایی دارد؟

نازل، بخش نهایی مسیر انتقال و یکی از پرکاربردترین اجزای جایگاه است. این قطعه روزانه بارها در دست اپراتور یا مشتری قرار می‌گیرد و در معرض ضربه، کشش، تماس با سوخت و تغییرات دمایی است. به همین دلیل، کیفیت ساخت آن مستقیماً با ایمنی و سرعت خدمت‌رسانی ارتباط دارد.

یکی از قابلیت‌های مهم در نازل‌های جایگاهی، قطع‌کن اتوماتیک است. این مکانیزم پس از پر شدن باک، جریان را متوقف می‌کند و احتمال سرریز شدن سوخت را کاهش می‌دهد. وجود فیلتر ورودی نیز می‌تواند از ورود بعضی ناخالصی‌ها به بخش‌های داخلی جلوگیری کند. قابلیت تعمیر، دسترسی به قطعات مصرفی و عمر کاری مناسب، معیارهای دیگری هستند که هزینه نگهداری را در بلندمدت کاهش می‌دهند.

برای انتخاب نازل باید به نوع سیال، قطر ورودی، دبی مورد انتظار و فشار سیستم توجه کرد. نازل بنزین، گازوئیل، روغن یا ادبلو باید دقیقاً برای همان کاربرد انتخاب شود. در مجموعه‌هایی که سرعت انتقال اهمیت زیادی دارد، بررسی دبی محصول ضروری است؛ زیرا استفاده از مدل کم‌ظرفیت می‌تواند زمان سوخت‌رسانی را افزایش دهد.

پمپ معمولی یا ضدانفجار؛ کدام گزینه مناسب‌تر است؟

پمپ وظیفه ایجاد جریان و انتقال سوخت را بر عهده دارد و انتخاب آن باید با حساسیت زیادی انجام شود. توان موتور، ولتاژ، دبی، فشار، مدت کارکرد و شرایط محل نصب، از مهم‌ترین معیارهای خرید هستند. انتخاب پمپ ضعیف موجب کاهش سرعت انتقال می‌شود و استفاده از مدل نامتناسب نیز می‌تواند هزینه اولیه و مصرف انرژی را بی‌دلیل افزایش دهد.

در محیط‌هایی که بخارات قابل اشتعال وجود دارد، استفاده از تجهیزات ایمن و متناسب با الزامات فنی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. پمپ‌های ضدانفجار برای کاهش خطر ایجاد جرقه در چنین محیط‌هایی طراحی می‌شوند. با این حال، عنوان ضدانفجار نباید تنها معیار تصمیم‌گیری باشد؛ مشخصات فنی، اصالت محصول، شیوه نصب و شرایط بهره‌برداری نیز باید مورد بررسی قرار گیرند.

نگین سوخت پاسارگاد مدل‌های مختلفی از پمپ‌های ۱۲، ۲۴ و ۲۲۰ ولت را برای کاربردهای گوناگون عرضه می‌کند. نوع منبع برق، محل استفاده و مقدار انتقال مورد نیاز تعیین می‌کند کدام گزینه برای پروژه مناسب‌تر است.

پکیج سوخت‌رسان برای چه مجموعه‌هایی کاربرد دارد؟

شرکت‌های حمل‌ونقل، معادن، پروژه‌های عمرانی، مزارع و کارخانه‌ها معمولاً ناوگان یا ماشین‌آلاتی دارند که باید در محل مجموعه سوخت‌گیری کنند. برای این مراکز، مراجعه روزانه همه خودروها به جایگاه عمومی هزینه و زمان زیادی ایجاد می‌کند. ایجاد یک سیستم اختصاصی می‌تواند عملیات سوخت‌رسانی را منظم‌تر کند.

پکیج سوخت‌رسان معمولاً از چند جزء هماهنگ مانند پمپ، شیلنگ، نازل و دستگاه اندازه‌گیری تشکیل می‌شود. هماهنگی میان این اجزا باعث می‌شود نصب ساده‌تر باشد و سیستم عملکرد پایدارتری داشته باشد. با این حال، ظرفیت مخزن، تعداد خودروها، فاصله انتقال، ولتاژ موجود و مقدار مصرف روزانه باید پیش از خرید مشخص شوند.

در یک ناوگان بزرگ، امکان ثبت مصرف هر خودرو نیز اهمیت دارد. اگر میزان برداشت به‌درستی کنترل شود، مدیر مجموعه می‌تواند مصرف غیرعادی، نشتی یا استفاده خارج از برنامه را سریع‌تر تشخیص دهد. ترکیب تجهیزات مناسب با یک روش مدیریتی دقیق، هزینه سوخت ناوگان را شفاف‌تر می‌کند.

فیلتراسیون گازوئیل چه تاثیری بر عمر تجهیزات دارد؟

گازوئیل ممکن است در زمان حمل، تخلیه یا نگهداری با آب و ذرات معلق آلوده شود. ورود این آلودگی‌ها به پمپ و سیستم سوخت خودرو، احتمال فرسودگی، گرفتگی و خرابی را افزایش می‌دهد. تجهیزات دیزلی جدید نیز نسبت به کیفیت سوخت حساس‌تر هستند و آلودگی می‌تواند هزینه تعمیرات سنگینی ایجاد کند.

سیستم فیلتراسیون مناسب، بخشی از ذرات و ناخالصی‌های موجود را پیش از تحویل سوخت جدا می‌کند. ظرفیت فیلتر باید با دبی سیستم هماهنگ باشد؛ در غیر این صورت ممکن است جریان انتقال کاهش یابد یا فشار اضافی به پمپ وارد شود. زمان تعویض فیلتر نیز باید بر اساس میزان مصرف و وضعیت سوخت تعیین شود.

بازرسی مخزن، جلوگیری از ورود آب، تمیزکاری دوره‌ای و استفاده از فیلتر مناسب در کنار هم نتیجه مطلوب‌تری دارند. نصب یک فیلتر بدون برنامه نگهداری کافی نیست، زیرا فیلتر اشباع‌شده خود می‌تواند موجب افت عملکرد سیستم شود.

مدیریت اصولی ادبلو در ناوگان‌های دیزلی

ادبلو محلولی است که در بسیاری از خودروهای دیزلی جدید برای کاهش آلایندگی استفاده می‌شود. این ماده باید جدا از گازوئیل نگهداری شود و انتقال آن به تجهیزات سازگار نیاز دارد. استفاده از پمپ، شیلنگ یا نازل نامناسب ممکن است باعث آلودگی محلول یا آسیب دیدن اجزای سیستم شود.

مخزن ادبلو باید در محیط مناسبی قرار گیرد و از ورود گردوغبار و مواد دیگر به آن جلوگیری شود. همچنین تجهیزات مورد استفاده باید در برابر ویژگی‌های شیمیایی محلول مقاومت داشته باشند. در مراکز پرتردد، اندازه‌گیری میزان مصرف به مدیریت موجودی و برنامه‌ریزی برای خرید بعدی کمک می‌کند.

نگین سوخت پاسارگاد علاوه بر تجهیزات مربوط به بنزین و گازوئیل، محصولات مورد نیاز برای انتقال و اندازه‌گیری ادبلو را نیز ارائه می‌دهد. انتخاب یک مجموعه کامل و سازگار، احتمال بروز مشکل در زمان بهره‌برداری را کاهش می‌دهد.

چرا نگهداری پیشگیرانه از تعمیر پس از خرابی بهتر است؟

توقف یک خط سوخت‌رسانی ممکن است علاوه بر هزینه تعمیر، موجب ازدحام، کاهش فروش و نارضایتی مشتریان شود. بسیاری از خرابی‌های جدی با بازرسی منظم قابل پیشگیری هستند. بررسی شیلنگ‌ها، اتصالات، نازل‌ها، فیلترها، صدای پمپ و دقت تجهیزات اندازه‌گیری باید در برنامه ثابت نگهداری جایگاه قرار گیرد.

وجود لکه سوخت، کاهش ناگهانی دبی، صدای غیرعادی، لرزش، تغییر عددهای ثبت‌شده یا قطع نشدن صحیح جریان، نشانه‌هایی هستند که نباید نادیده گرفته شوند. ادامه کار با قطعه معیوب ممکن است خسارت را گسترش دهد و بخش‌های دیگر سیستم را نیز درگیر کند.

ثبت تاریخ سرویس، قطعات تعویض‌شده و نتایج بازرسی، امکان پیش‌بینی نیازهای آینده را فراهم می‌کند. به این ترتیب، مدیر جایگاه می‌تواند قطعات مصرفی را پیش از خرابی تهیه کند و تعمیرات را در زمان کم‌تردد انجام دهد.

سیستم مدیریت مصرف سوخت چه مزیتی دارد؟

در مجموعه‌های دارای چند خودرو یا ماشین‌آلات متعدد، دانستن مقدار کل سوخت کافی نیست. مدیر باید بداند هر وسیله چه مقدار برداشت داشته، سوخت در چه زمانی تحویل شده و آیا مصرف ثبت‌شده با فعالیت واقعی هماهنگ است یا خیر. سیستم مدیریت مصرف می‌تواند این اطلاعات را منظم و قابل تحلیل کند.

با ثبت داده‌های دقیق، شناسایی مصرف غیرعادی آسان‌تر می‌شود. برای مثال، افزایش ناگهانی مصرف یک خودرو ممکن است به دلیل نقص فنی، نشتی یا استفاده خارج از برنامه باشد. گزارش‌های دوره‌ای همچنین به برنامه‌ریزی خرید سوخت، کنترل موجودی و محاسبه هزینه هر بخش کمک می‌کنند.

اجرای موفق این سیستم فقط به نصب تجهیزات وابسته نیست. تعریف سطح دسترسی، آموزش اپراتورها، ثبت صحیح اطلاعات و بازبینی گزارش‌ها نیز ضروری است. فناوری زمانی ارزشمند است که در کنار یک فرایند مدیریتی مشخص قرار گیرد.

بازسازی جایگاه چه زمانی ضروری می‌شود؟

فرسودگی تجهیزات، کاهش سرعت خدمات، افزایش دفعات تعمیر، تغییر استانداردهای ایمنی یا نامناسب بودن مسیر تردد می‌تواند بازسازی جایگاه را ضروری کند. بازسازی همیشه به معنای تعطیلی کامل و تعویض همه بخش‌ها نیست. پس از ارزیابی فنی می‌توان اجزای پرخطر یا کم‌بازده را شناسایی و پروژه را مرحله‌بندی کرد.

در بعضی جایگاه‌ها، تعویض نازل و شیلنگ کافی است؛ اما در پروژه‌های قدیمی‌تر ممکن است پمپ‌ها، تابلو برق، سیستم اندازه‌گیری یا مسیر لوله‌کشی نیز نیاز به اصلاح داشته باشند. طراحی فضای خدماتی و نحوه ورود و خروج خودروها نیز بر سرعت و ایمنی مجموعه اثر می‌گذارد.

شرکت نگین سوخت پاسارگاد در کنار فروش تجهیزات، خدمات مشاوره، ساخت و بازسازی جایگاه را ارائه می‌کند. بهره‌گیری از کارشناسان آشنا با اجرای پروژه‌های سوخت‌رسانی، احتمال انتخاب نادرست تجهیزات یا تحمیل هزینه‌های اضافی را کاهش می‌دهد.

سخن پایانی

جایگاه سوخت ایمن و سودآور، نتیجه هماهنگی میان تجهیزات استاندارد، نصب اصولی، نگهداری منظم و مدیریت دقیق است. انتخاب صحیح پمپ، نازل، فیلتر، تجهیزات سنجش و سامانه‌های کنترلی، میزان خرابی و اتلاف را کاهش می‌دهد و کیفیت خدمات را بهتر می‌کند. در مقابل، خرید بدون بررسی فنی ممکن است هزینه‌های پنهانی ایجاد کند که چند برابر تفاوت قیمت اولیه باشند.

نگین سوخت پاسارگاد با ارائه تجهیزات سوخت‌رسانی و خدمات تخصصی ساخت، تجهیز و بازسازی جایگاه، امکان بررسی یکپارچه نیازهای پروژه را فراهم کرده است. برای مشاهده محصولات و دریافت اطلاعات درباره مشخصات، موجودی و قیمت روز می‌توانید به وب سایت مراجعه کرده و پیش از سفارش با کارشناسان مجموعه مشورت کنید.

سوالات متداول درباره تجهیزات جایگاه سوخت

۱. برای تجهیز یا بازسازی جایگاه سوخت از کجا شروع کنیم؟

ابتدا باید نوع سوخت، ظرفیت فروش یا مصرف، تعداد نازل‌ها، میزان دبی مورد نیاز، وضعیت مخزن و شرایط محل نصب بررسی شود. سپس بر اساس این اطلاعات، تجهیزات مناسب مانند پمپ، نازل، سیستم اندازه‌گیری، فیلتر و اتصالات انتخاب می‌شوند. دریافت مشاوره از کارشناسان فنی، احتمال خرید تجهیزات نامتناسب و هزینه‌های اضافی را کاهش می‌دهد.

۲. هنگام خرید تجهیزات جایگاه سوخت به چه مشخصاتی توجه کنیم؟

نوع سیال، فشار کاری، دبی انتقال، جنس بدنه، سایز ورودی و خروجی، ولتاژ، دقت اندازه‌گیری، قابلیت تعمیر، ضمانت و دسترسی به قطعات یدکی از مهم‌ترین معیارها هستند. همچنین باید بررسی شود که قطعات مختلف با یکدیگر سازگاری داشته باشند و برای شرایط واقعی محل استفاده طراحی شده باشند.

۳. آیا نگین سوخت پاسارگاد خدمات ساخت و بازسازی جایگاه هم ارائه می‌دهد؟

بله. نگین سوخت پاسارگاد علاوه بر تأمین تجهیزات جایگاه سوخت، در زمینه مشاوره سرمایه‌گذاری، ساخت جایگاه، بازسازی جایگاه و اجرای سیستم مدیریت مصرف سوخت نیز فعالیت می‌کند. برای اطلاع از شرایط پروژه، قیمت تجهیزات و موجودی محصولات می‌توانید با کارشناسان این مجموعه تماس بگیرید.

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