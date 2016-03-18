به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد میرعمادی در خطبه های نماز جمعه این هفته خرم آباد در مصلی الغدیر این شهر با بیان اینکه تقوا سبب عاقبت بخیری انسان است، اظهار داشت: در روایت آمده دو کار صدقه دادن و صله رحم را هرگز ترک نکنید تا عاقبت بخیر شوید.

وی عنوان کرد: حفظ کردن انسان از مرگ ناگهانی، پاک شدن گناهان، دفع بلاها، طولانی شدن عمر و برکت و زیادی مال پنج اثر صدقه دادن و صله رحم طبق روایات هستند که در این ایام نوروز سعی کنیم از این دو دستور دین مبین اسلام غافل نشویم.

برنامه های استکبار جهانی برای سلطه بر کشورهای اسلامی

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به شنبه ۲۹ اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت ایران اشاره کرد و ادامه داد: در طول تاریخ استکبار و استعمارگران برای سلطه بر کشورهای اسلامی راه ها و برنامه های متعددی را دنبال کرده و می کنند.

آیت الله میرعمادی ایجاد اختلاف بین اقوام، مذاهب، شیعه و سنی و... را سیاست انگلیس دانست و تصریح کرد: در حال حاضر مسلمانان گرفتار این موضوع هستند و گروه هایی مانند داعش و النصره بلای جان مسلمانان شده اند.

وی نفوذ درون کشورها را دومین راه مستکبرین و استعمارگران برای سلطه بر کشورها دانست و افزود: گاهی نفوذ فردی بوده و یک شخص در یک کشور مسئول می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه گاهی نفوذ جریانی بوده و به صورت شبکه ای عمل کرده و همگی هدفی را دنبال می کنند، خاطرنشان کرد: گاهی این نفوذ جریانی علمی و در مجامع علمی مانند نفوذ در دانشگاه ها، گاهی در مراکز اقتصادی مانند شرکت ها و... و گاهی نفوذ فرهنگی است.

آیت الله میرعمادی تسلط اقتصادی را یکی از را های نفوذ استعمارگران بر کشورها دانست و یادآور شد: در مسئله امتیاز نفت ایران که به انگلیسی ها داده شد، انگلیسی ها در ایران نفوذ پیدا کرده و توانستند امتیاز نفت را ببرند و پس از کودتای ۲۸ مرداد و اتفاقات دیگر ملی شدن صنعت نفت را محقق کرده و سبب قطع نفوذ انگلیسی ها در ایران شد که کار بزرگی بود.

وی با بیان اینکه دشمنان دست بردار نبوده و از نفت به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می کنند، عنوان کرد: متکی بودن بودجه کشور به نفت و اینکه قیمت نفت را کاهش می دهند بودجه کشورها از دست رفته و دچار ورشکستگی می شوند که نتیجه نفوذ است و مقام معظم رهبری بارها هشدار دادند که مواظب نفوذی ها باشید.

عید واقعی در کسب رضایت خدای متعال است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یکشنبه عید سعید نوروز و آغاز سال ۱۳۹۵ را به همه مردم لرستان و ایران اسلامی تبریک گفت و ادامه داد: معمولا در سال جدید انتظار می رود مانند طبیعت همه چیز تغییر پیدا کند و خواندن سوره قدر، آیه الکرسی و دعای یا مقلب القلوب سنت بسیار خوبی است و با خواندن این دعاها سال جدید را با معنویت و حال معنوی آغاز کنیم.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه از صدقه و صله رحم غافل نشوید که بسیار اثرگذار است، تصریح کرد: حال و قلب باید دگرگون شود، کینه و عداوت را کنار گذاشته و عفو و ایثار و گذشت را در زندگی ها زیاد کنیم که سبب رضایت خدای متعال است.

وی با بیان اینکه عید واقعی در کسب رضایت خدای متعال است، افزود: امام علی(ع) می فرماید روزی که در آن معصیت خدا صورت آن روز عید است.

تلخی ها و شیرینی های سال ۹۴

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه سال ۹۴ شیرینی ها و تلخی هایی داشت که شیرینی های آن بیشتر از تلخی ها بود، خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ شاهد افزایش نفوذ ایران در منطقه بودیم و ایران به عنوان یک کشور قدرتمند در منطقه نقش آفرینی کرد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در سال ۹۴ شاهد دستگیری متجاوزان آمریکایی توسط نیروی دریایی سپاه بودیم که شیرینی بسیار ارزشمندی به کام ملت ایران بود، یادآور شد: سال ۹۴ سال اقتدار جمهوری اسلامی ایران بود و از توان موشکی ایران رونمایی شده و چندین رزمایش موشکی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ شاهد به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و بستن پرونده و برداشتن تحریم های ظالمانه از سر ملت ایران پس از سال ها بودیم، عنوان کرد: همچنین در این سال شاهد افتتاح طرح های بزرگی مانند فاز ۱۶ و ۱۷ پارس جنوبی در عسلویه و در نهایت شاهد تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات که خواسته مقام معظم رهبری بود، بودیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به تلخی های سال ۹۴ اشاره کرد و ادامه داد: فاجعه منا که در آن تعداد زیادی به شهادت رسیده و برای ملت ایران بسیار تلخ و ناگوار بود و درگذشت بزرگانی چون آیت الله خزعلی، آیت الله واعظ طبسی و سردار حسین همدانی و شهدای مدافع حرم از تلخی های این سال بود اما در مجموع سال سال ۹۴ سال شیرین و پر از خیر و برکتی بود.

انقلابی ماندن، انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن کلید واژه های سخنان رهبری

آیت الله میرعمادی به چهارشنبه چهارم فروردین سالروز وفات حضرت ام البنین مادر حضرت ابوالفضل(ع) و چهار شهید و روز تکریم مادران و همسران شهدا اشاره کرد و بیان داشت: در این ایام عید نسبت به تکریم از خانواده های معظم شهدا غافل نشویم که حق بزرگی بر گردن ما دارند.

وی با بیان اینکه مادران و همسران شهدا اسطوره های صبر و مقاومت هستند، افزود: این ها بودند که در تربیت فرزندان صالح و در پیام رسانی شهیدان تلاش کرده و استقامت و شکیبایی به خرج دادند باید تکریم و تعظیم خانواده های شهدا در برنامه های عید نوروز قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به سخنان مهم مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان طلاب اشاره کرد و یادآور شد: کلیدواژه ای که رهبرانقلاب این روزها بسیار روی آن تاکید کرده و در چندین سخنرانی به آن اشاره می کنند مسئله انقلابی ماندن و انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن است.

آیت الله میرعمادی خاطرنشان کرد: مبادا روحیه انقلابی از دست رفته و روحیه سست عنصری و سازش بر ما حاکم شود، انقلابی ماندن در سایه پایبندی به ارزش ها و اصول و آرمان های انقلاب اسلامی است.

آمریکا به دنبال گرفتن روحیه انقلاب ملت است

وی با بیان اینکه برای انقلابی ماندن، انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن باید ایستادگی کرده و صبر و پایداری از خود نشان دهیم، عنوان کرد: استکبارستیزی، عدالت خواهی، خدمت بی منت به مردم و پرهیز از اشرافی گری، اختلاف، تفرقه و منیت آرمان و اصول و انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه منیت انسان را همانند شیطان سرنگون می کند، ادامه داد: این پذیرفته نیست که عده ای خود را پیروز میدان دانسته و منیت بر آنها حاکم باشد، ما همه خدمتگذار مردم هستیم و مهم این است که انقلابی بمانیم.

ایت الله میرعمادی تصریح کرد: استکبار جهانی به خصوص آمریکا به دنبال این است که روحیه انقلابی را از ما بگیرد باید حواسمان جمع باشد این یک هشدار و یک خطر است.