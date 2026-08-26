ارتباط غذاهای فوق فرآوری با خطر سرطان پروستات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند مردانی که بیشترین غذاهای فوق فرآوری شده را مصرف می‌کردند، در مقایسه با افرادی که کمتر از این مواد غذایی می‌خوردند، ۳۴ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات بودند.

دکتر «چارلز هنکنز»، محقق ارشد و پروفسور پزشکی در دانشگاه آتلانتیک فلوریدا، گفت: «در میان مردان بالغ، کسانی که مقادیر بالاتری از غذاهای فوق فراوری شده مصرف می‌کنند، به طور قابل‌توجهی خطر ابتلا به سرطان پروستات در آنها افزایش می یابد.»

هنکنز در بیانیه‌ای گفت: «این یافته‌ها نشان می دهد که غذاهای فوق فراوری شده اثرات نامطلوبی بر سلامتی دارند و بر نیاز به مطالعات مشاهده‌ای در مقیاس بزرگ و آزمایش‌های تصادفی‌سازی شده برای آزمایش کافی این فرضیه تأکید می‌کنند.»

غذاهای فوق فرآوری شده معمولاً حاوی طیف گسترده‌ای از افزودنی‌ها هستند تا آنها را خوشمزه‌تر، جذاب‌تر و ماندگارتر کنند، از جمله رنگ‌ها، امولسیفایرها، طعم‌دهنده‌ها و تثبیت‌کننده‌ها. به گفته محققان، همچنین ارزش غذایی آنها کاهش یافته است.

به عنوان مثال می توان به محصولات پخته شده و تنقلات بسته بندی شده، غلات شیرین، محصولات آماده برای خوردن و گوشت های فرآوری شده، مانند هات داگ اشاره کرد.

به گفته محققان، مطالعات قبلی غذاهای فوق فرآوری شده را با خطر اضافه وزن، دیابت، التهاب، بیماری قلبی و مرگ زودرس مرتبط دانسته اند.

برای مطالعه جدید، محققان داده های بیش از ۱۷۰۰۰ مرد ۱۸ ساله و بالاتر را که در یک نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۲۳ شرکت کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

محققان از ردیابی ۲۴ ساعته رژیم برای اولین بار تخمین تعداد کالری روزانه از غذاهای فوق فرآوری شده استفاده کردند. سپس، آنها مردان را تحت نظر گرفتند تا ببینند آیا آنها به سرطان پروستات مبتلا شده اند یا خیر.

این مطالعه نشان داد مردانی که بیشترین مواد غذایی فوق فرآوری شده را مصرف می کنند، ۲۴ تا ۳۴ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات هستند.