به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر جمعه برگزار شد، استاندار هرمزگان، معاونین وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان و جمعی از مسئولان نیز حضور داشتند و پل بزرگ جلابی در محور بندرعباس به میناب به بهره برداری رسید.

همزمان با بهره برداری از این پل، دیگر پروژه های راهسازی در حوزه راه روستایی، بزرگراه، روکش آسفالت، احداث جاده اصلی، ساختمان های اداری احداث شده توسط راه و شهرسازی مورد بهره برداری قرار گرفت.

در این مراسم فرشید دستوان مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با تقدیر از حضور وزیر راه و شهرسازی در واپسین روزهای سال ۹۴ و افتتاح پروژه های بزرگ راهسازی همزمان با سفرهای نوروزی، گفت: این حضور نشان دهنده اهمیت مقام عالی وزارت نسبت به ایمن سازی محورها و فراهم آوری آرامش نوروزی است.

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه های هرمزگان بدون توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی امکان پذیر نبود، گفت: معاونین نیز به نمایندگی از مقام عالی وزارت توجه ویژه ای به هرمزگان داشتند که همین نگاه ها به تسریع روند تکمیل پروژه ها کمک کرد.

وی در عین حال افزود: مجموعه استانی بویژه استاندار هرمزگان نیز در این زمینه همکاری های لازم را دریغ نکردند.

دستوان در ادامه به پل جلابی اشاره کرد و گفت: این پل ۳۶۰ متر طول دارد که دارای ۱۲ دهانه ۳۰ متری است و همچنین یک کیلومتر راه های طرفین آن همزمان احداث شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این پل را ۱۵۱ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با تکمیل این پل تمامی محور بندرعباس به رودان و میناب تبدیل بزرگراه شده است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در اجرای این پروژه و سایر پروژه ها نقش پیمانکاران هم غیر قابل انکار است و آنها علیرغم طلب بالایی که از راه و شهرسازی دارند اما در تسریع پروژه ها بخوبی عمل کرده اند که یکی از نمونه های آن احداث پل جلابی است.

وی همچنین از هرمزگان به عنوان کارگاه سازندگی یاد کرد و افزود: همزمان با بهره برداری از این پروژه ۱۲۶ کیلومتر بزرگراه، ۴۲ کیلومتر راه اصلی، پل بزرگ هیله رود، ۱۲ کیلومتر راه فرعی، ۶۵۹ کیلومتر روکش آسفالت ، ۱۲۷ کیلومتر راه روستایی و شش هزار و ۵۹۹ متر مربع ساختمان عمومی و دولتی در حوزه فنی به بهره برداری رسید.

دستوان به با اشاره به احداث بزرگراه در هرمزگان افزود: در این زمینه احداث بزرگراه از غرب تا شرق هرمزگان در دستور کار قرار گرفته که امروز ۹۰ کیلومتر آن در محور لنگه ـ پارسیان ـ بوشهر قرار دارد که با اعتباری بالغ بر ۱۳۹۰ میلیارد ریال احداث شده است.

وی همچنین از بهره برداری بزرگراه چاه شیرین ـ میناب به طول ۱۵ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲۷۵ میلیارد ریال و بهره برداری محور چاه شیرین ـ رودان به طول ۱۱ کیلومتر با اعتبار ۳۸۰ میلیارد ریال در این روز خبر داد.

دستوان در ادامه به افتتاح راه های روستایی در هرمزگان هم اشاره کرد و بیان داشت: در این روز ۶۷ پروژه راه روستایی به طول ۲۱۷ کیلومتر با ارزش ریالی یکهزار و ۹ میلیارد ریال و۴۵ پروژه روکش مجدد آسفالت راه روستایی به طول ۲۱۹ کیلومتر و ارزش ریالی ۳۷۳ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.