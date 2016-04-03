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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰

رئیس کارگروه حقوق شورای تحول؛

آغاز بازنگری ۱۲ گرایش رشته حقوق در مقطع ارشد

آغاز بازنگری ۱۲ گرایش رشته حقوق در مقطع ارشد

رئیس کارگروه رشته حقوق شورای تحول علوم انسانی از آغاز بازنگری گرایشهای کارشناسی ارشد این رشته خبر داد و گفت: از آخرین بازنگری این رشته ها بیش از ۱۰ سال می گذرد.

سید فضل الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه گارگروه رشته حقوق شورای تحول علوم انسانی در سال جدید گفت: بازنگری رشته های کارشناسی ارشد حقوق در سال جدید روی میز  کارگروه این رشته قرار می‌گیرد.

وی افزود: کارشناسی ارشد حقوق دارای ۱۲ رشته است که بیش از ۱۰ سال از بازنگری این رشته ها می گذرد. بنابراین درصدد هستیم که در سال جدید بازنگری این رشته ها را آغاز کنیم.

رئیس کارگروه رشته حقوق شورای تحول علوم انسانی افزود: بعد از بازنگری رشته های کارشناسی ارشد حقوق، برنامه ریزی برای بازنگری رشته های دکتری آغاز می شود.

موسوی همچنین از اتمام بازنگری رشته کارشناسی حقوق خبر داد و گفت: بازنگری رشته حقوق در مقطع کارشناسی سال گذشته به اتمام رسید و به تصویب شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی رسید.

وی ادامه داد: سال گذشته همایشی با حضور اساتید رشته حقوق سراسر کشور و همچنین جلسه ای با حضور پیشکسوتان حقوق برگزار شد و نظرات آنها جمع آوری و بازنگری رشته حقوق لحاظ شد.  

کد مطلب 3589114
زهرا سیفی

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