به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، هواداران چینی فیلم انیمیشن پرفروش دیزنی یعنی «زوتوپیا» حالا دارند به سرعت برای خودشان روباه صحرا میخرند، حتی با وجود اینکه این موجود کوچک آفریقایی حیوان خانگی مناسبی نیست.
فیلم «زوتوپیا» داستان شهری را تعریف میکند که ساکنانش حیوانات هستند. یکی از شخصیتهای مرکزی یک روباه سرخ مکار است که با یک فِنِک (روباه صحرا) به عنوان فینیک همراه میشود. این موجود که بومی صحرای بزرگ آفریقاست به خاطر شبانه زندگی کردن و گوشهای بیش از حد بزرگش شناخته میشود.
لسآنجلس تایمز گزارش میدهد که میتوان این حیوانات را در چین به قیمت ۳ هزار دلار خرید، حتی با وجود اینکه فروش عمومی آنها غیرقانونی است. بعد از اکران فیلم «زوتوپیا» در سینماهای چین در ماه مارس، سیلی از هواداران به خرید روباههای صحرا روی آوردند. این فیلم در حال حاضر پرفروشترین انیمشن تاریخ در پرجمعیتترین کشور دنیاست و ۲۳۱ میلیون دلار فروش کرده است.
یکی از کارمندان یک کمپانی واردات و صادرات حیوانات وحشی در استان لیائونینگ به تایمز گفت: «ما معمولا آنها را به باغوحشها میفروشیم، اما بعد از نمایش فیلم زوتوپیا تماسهای زیادی دریافت کردیم. یک خانواده از استان جیانگسو از ما مدتی پیش یک روباه صحرا خرید. بعد هم تماسهای والدین دیگری را دریافت کردم که روباه میخواستند.»
روباههای صحرا در خطر انقراض قرار ندارند، اما متخصصان بر این باورند که افزایش واردات آنها به چین میتواند به کاهش جمعیت آنها در حیات وحش منجر شود. ژانگ جینشو، استاد انستیتوی علم جانورشناسی چین به لسآنجلس تایمز گفت: «اگر دادوستد روباههای صحرا در چین گسترده شود، مسلما فروش غیرقانونی آنها در منطقه بومیشان افزایش مییابد. این باعث کاهش تعداد روباههای صحرا و در نهایت انقراض این موجودات میشود.»
