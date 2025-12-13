به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، «زوتوپیا ۲» به فروش یک میلیارد دلاری رسید تا دومین فیلم هالیوودی باشد که امسال به این رکورد دست می‌یابد. فیلم دیگر «لیلو و استیچ» با فروش ۱.۰۳ میلیارد دلار بود.

نکته جالب توجه این است که «زوتوپیا ۲» در واقع تنها ۲۳۶ میلیون دلار در داخل آمریکا فروخت و بخش بیشتر موفقیت خود را مدیون چین است که به تنهایی نزدیک به ۵۰۰ میلیون دلار برای تماشایش هزینه کرده است.

درحالی که «زوتوپیا ۲» عنوان نهمین فیلم پرفروش سال در آمریکا را کسب کرده، احتمالاً استقبال چینی‌ها موجب می شود تا دیزنی صرفاً به دلیل این استقبال، چراغ سبز ساخت فیلم سوم را بدهد.

از سال ۲۰۲۰ چین عملاً درهای خود را به روی هالیوود بست و معدود فیلم‌های خوش‌شانسی که از دیوار بزرگ چین عبور کردند، فروش چندان بالایی نداشتند. پرفروش‌ترین فیلم هالیوودی امسال در چین «تولد دوباره دنیای ژوراسیک» با ۷۹ میلیون دلار بود.

«زوتوپیا ۲» دنباله انیمیشن محبوب «زوتوپیا» است که در آن جودی و نیک، به ترتیب با صداپیشگی جنیفر گودوین و جیسون بیتمن، بازگشته‌اند. جرد بوش مدیر ارشد خلاقیت انیمیشن والت دیزنی و بایرون هاوارد، «زوتوپیا ۲» را بر اساس فیلمنامه‌ای نوشته بوش کارگردانی کرده‌اند تا به کاوش در دنیای جذاب حیوانات انسان‌نما بپردازد. ۲ شخصیت اصلی این انیمیشن این بار با یک افعی گودال مرموز با صداپیشگی کی هوی کوان، برنده اسکار برای فیلم «همه چیز، همه جا، به یکباره» روبه‌رو می‌شوند.

در این دنباله ترکیبی از استعدادهای جدید و قدیمی صداپیشگی حضور دارند که شامل اندی سمبرگ ( از فیلم «پخش زنده شنبه شب»)، دیوید استراتایرن (از فیلم «شب بخیر و موفق باشی»)، مکالی کالکین (بازیگر «داستان ترسناک آمریکایی») و برندا سونگ (بازیگر «آخرین دختر نمایش») می‌شود. ادریس البا در نقش رئیس بوگو، رئیس محترم اداره پلیس زوتوپیا، بازگشته و پاتریک واربرتون در نقش شهردار برایان ویندنسر، بازیگر و سیاستمداری که اکنون به این سمت منصوب شده، صداپیشگی می‌کند.