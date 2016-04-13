یک قلاده پلنگ ایرانی در منطقه حفاظت شده پرور مهدیشهر مشاهده شد

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه مستند سازي شاخص كيفيت زیستگاه در محدوده امن صیدوا در منطقه حفاظت شده پرور مهدیشر است، افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در اولین ماه سال جدید موفق به رویت و ثبت تصاویر از یک قلاده پلنگ ایرانی در محدوده امن صیدوا در منطقه حفاظت شده پرور شدند.

وی با یادآوری اینکه پلنگ ایرانی بزرگترين گوشتخوار ايران و يكي از گونه هايي است كه جمعيت مناسب آن شاخص كيفيت زيستگاه است، گفت: مشاهده و ثبت تصاوير اين گونه و رفتار طبیعی و وضعیت مطلوب آن از دو جنبه قابل بررسی است.

رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان مهدیشهر ضمن تشکر از ماموران اجرایی این اداره افزود: هرچند تصويربرداری از پلنگ در طبیعت حسب تعداد اندك و رفتار مخفی کارانه این جانور بسیار دشوار است، ولی خوشبختانه در سال گذشته حدود ۱۰ قلاده از این گونه ارزشمند در شهرستان مشاهده و تصاویر آن ثبت و ضبط شده است.

زارع خاطرنشان کرد: نخست تامين امنیت و نيازهاي غذايي كه بر زادآوری و پویایی جمعیتش تاثیر می‌گذارد و دوم توان اکولوژیک و ظرفيت برد زیستگاه و وجود طعمه های متنوع است.

وی تصریح کرد: تنوع زیستی قابل قبول اين محدوده هفت هزار هكتاري موجب شد تا محدوده امن صیدوا که تا سال گذشته جزو منطقه حفاظت شده پرور محسوب می شد برای تبديل به پارک ملی و ارتقاء سطح حفاظت آن به شوراي عالي محيط زيست معرفی و به عنوان اولين پارك ملي شهرستان مهديشهر به تصويب اين شورا برسد.