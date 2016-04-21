چین ۲۰۰۰ نیروی نظامی در مرز کره شمالی مستقر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، همزمان با اعلام پیش بینی ها مبنی بر آماده شدن دولت پیونگ یانگ برای انجام پنجمین آزمایش هسته ای خود، نیروهای نظامی چین برای مواجهه با هر گونه تهدید احتمالی، در امتداد مرز این کشور با کره شمالی مستقر شدند.

طبق بیانیه مرکز اطلاعات حقوق بشر و دموکراسی، تعداد نیروهای چینی مستقر در مرز کره شمالی به ۲۰۰۰ نفر می رسد که اغلب آنها به دستگاه سنجش میزان آلودگی رادیو اکتیو مجهز هستند.

البته، این نخستین باری نیست که چین نیروهای خود را برای مواجهه با تهدید هسته ای کره شمالی به مرزهای مشترک با این کشور اعزام می کند. در ۶ ژانویه سال میلادی جاری (۲۰۱۶) هم پس از آنکه پیونگ یانگ از آزمایش موفق نخستین بمب هیدروژنی خود خبر داد، چین ۳۰۰۰ نیروی نظامی را به مناطق مرزی خود فرستاد.

حتی در سال ۲۰۱۳ و هنگامی که خبر اعدام «جانگ سونگ تک» شوهر عمه «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی منتشر شد، چین از بیم وجود ناآرامی ها در کشور همسایه، نیروهای نظامی خود را به مناطق مرزی اعزام کرد.

ناگفته نماند که چین علیرغم آنکه اصلی ترین متحد سیاسی کره شمالی به شمار می آید، از تشدید تحریم های سازمان ملل علیه پیونگ یانگ استقبال کرد. تحریم های اضافه نتیجه واکنش جامعه بین الملل به آزمایش هسته ای ۶ ژانویه و به دنبال آن آزمایش موشکی ۷ فوریه بود که از سوی کره شمالی انجام گرفت.