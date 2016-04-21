آمادگی برای شروع عملیات فلوجه/هلاکت والی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، حمید احمد الهاشم عضو شورای استان الانبار عراق از نزدیکی عملیات نظامی در شهر فلوجه خبر داد و افزود: نیروهای نظامی در آمادگی کامل برای شروع عملیات نظامی گسترده برای درهم شکستن داعش در فلوجه به سر می برند.

وی تاکید کرد: احتمال می رود که عملیات فلوجه هفته آینده شروع شود.۳۰۰ تن از ساکنان فلوجه در مراکز آموزشی الحبانیه در غرب الرمادی و عامر فلوجه مشارکت دارند.این داوطلبان در عملیات نظامی پیش رو که برق آسا خواهد بود به کار گرفته خواهند شد.

این عضو شورای الانبار از نظامیان خواست که دقت زیادی به خرج دهند تا هنگام عملیات در فلوجه غیر نظامیان کشته و زخمی نشوند.

هلاکت والی داعش در جنوب فلوجه

خضیر الراشد عضو شورای محلی ناحیه عامریه الفلوجه تاکید کرد: بر اساس اطلاعات واصله در حمله هوایی به مراکز داعش در منطقه احصی از توابع ناحیه العامریه در ۲۲ کیلومتری جنوب فلوجه «اید مروزک» والی داعش در جنوب فلوجه به همراه ۶ نفر از معاونانش به هلاکت رسید.

وی افزود: نبرد پاکسازی مناطق العامریه در جنوب فلوجه در جریان است و نیروی هوایی داعشی هایی که به دنبال کمک رساندن به همتایان خود هستند را هدف قرار می دهد.

الراشد نیز تاکید کرد: نبرد فلوجه نزدیک است و نیروهای ارتش و پلیس و عشایر از محورهای جنوبی و غربی به داعش حمله ور خواهند شد.

خنثی سازی ارسال خودروهای بمبگذاری شده به سوی استانهای جنوبی عراق

همزمان ستاد تبلیغات جنگ ضد داعش گزارش داد: طرح تروریست های داعش برای ارسال خودروهای بمبگذاری شده به سوی استانهای جنوبی ناکام مانده است.نیروی هوایی عراق خودروهای بمبگذاری شده و مراکزی که عملیات بمبگذاری خودروها در آن انجام شده بود را هدف قرار داد.این اهداف در منطقه المیثاق در منطقه الرطبه در غرب الرمادی در ۱۱۰ کیلومتری غرب بغداد قرار داشت که بر اثر حملات هوایی یک تانکر بمب گذاری شده منفجر و هشت تروریست به هلاکت رسیدند.

ستاد تبلیغات جنگ علیه داعش همچنین اعلام کرد: نیروی هوایی در منطقه الوادی در الرطبه نیز مرکز بمب گذاری اصلی را هدف قرار داد که این مرکز به طور کامل منهدم شد و همه داعشی ها در این منطقه کشته شدند و دود غلیظی آسمان منطقه را فرا گرفت.

تدوام عملیات در الکرمه الفلوجه

سرلشگر عبدالمحسن العباسی فرمانده لشگر ۱۴ عراق اعلام کرد: یگانهای ارتش و نیروهای پشتیبان آن در ادامه عملیات الکرمه موفق به پیشروی به سوی منطقه الروفه در شمال ناحیه الکرمه در شمال شرقی شهر فلوجه در استان الانبار شدند.نیروهای به دنبال تکمیل آزاد سازی آن هستند.