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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۱:۳۳

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

رشد معاملات مسکن در ابتدای سال/ سونامی قیمت نداریم

رشد معاملات مسکن در ابتدای سال/ سونامی قیمت نداریم

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با تاکید بر اینکه سونامی افزایش قیمت‌ها را پیش‌بینی نمی‌کنیم، گفت: در ۶ ماهه ابتدای امسال رشد معاملات مسکن را خواهیم داشت.

حسام عقبایی در گفتگو با مهر، با اشاره به آخرین آمار معاملات مسکن اظهارداشت: در شهر تهران از تاریخ اول تا یازدهم اردیبهشت ماه، ۵ هزار و ۳۹۹ قرارداد خرید و فروش و ۵ هزار و ۵۷۵ قرارداد اجاره داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۱۱ هزار و ۱۷۲ قرارداد در شهر تهران به ثبت رسیده است، گفت: آمار کشوری هم نشان می دهد که در ۱۱ روز ابتدای اردیبهشت ماه ۱۹ هزار و ۹۶۷ قرارداد خرید و فروش انجام شده است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با اشاره به اینکه در کشور ۱۸ هزار و ۷۱۹ قرارداد اجاره در این مدت به ثبت رسیده است، اظهارداشت: در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال ۹۴، افزایش معاملات را داشتیم اما فعلا در مورد اردیبهشت نمی توان پیش بینی دقیقی داشت.

عقبایی در خصوص پیش بینی بازار مسکن در ۶ ماهه ابتدای امسال گفت: در ۶ ماهه ابتدایی سال، پیش بینی افزایش حجم معاملات و رشد خرید و فروش را داریم. همچنین پیش بینی می‌کنیم که این وضعیت در ۶ ماهه دوم هم ادامه پیدا کند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک با بیان اینکه پیش بینی افزایش قیمت مسکن نداریم، گفت: رونق به بازار برمی گردد، اما اینکه سونامی و جهش قیمت ها را داشته باشیم، بسیار بعید می دانم.

کد مطلب 3613396

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