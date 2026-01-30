«عروس چشمه» جایگزین فیلم امیرشهاب رضویان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم جدید امیرشهاب رضویان با عنوان «خجستگانی که در جنگ ملاقات کرده‌ام» به دلیل طولانی شدن مراحل فنی از حضور در چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر بازماند.

فیلم سینمایی «خجستگانی که در جنگ ملاقات کرده‌ام» به کارگردانی امیرشهاب رضویان به دلیل تکمیل نشدن مراحل فنی از جمع ۳۳ فیلم چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر خارج شد و فیلم «عروس چشمه» به کارگردانی فریدون نجفی به دیگر فیلم‌های حاضر در بخش سودای سیمرغ پیوست.

«عروس چشمه» از میان فیلم‌های رزو جشنواره انتخاب شده و در بخش مسابقه سینمای ایران به نمایش درخواهد آمد.

داستان این فیلم، با فضایی متفاوت و داستانی پررمز و راز روایت می‌شود و در توضیح آن آمده است:‌ «در دل خشکسالی، زن جوان و نوجوانی در برابر هم ایستاده‌اند، در جستجوی حقیقتی که در سکوت زمین نهفته است.»

در این فیلم الناز شاکردوست، محمد بحرانی، دانیال جعفری، نیوشا احمدی، فاطمه بحرانی، لوزا رئیسی، عمار سیدمحسنی، پویا چهل تنان، آرسین معاف پور، همیاون برزگر و دیگر هنرمندان به ایفای نقش پرداخته‌اند.

آخرین ساخته فریدون نجفی، فیلم سینمایی «خاتی» بود که در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و هم‌اکنون برای اکران سراسری آماده است.

چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر از ۱۱ تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.