به گزارش خبرنگارمهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی، در خطبههای نماز جمعه گرگان با اشاره به تهدیدهای اخیر آمریکا و حضور ناوگانهای نظامی این کشور در منطقه خلیج فارس، اظهار کرد: هدف اصلی آمریکا از این فضاسازیها، ترساندن ملت ایران، ایجاد فشار روانی بر مسئولان و تأثیرگذاری بر مسائل اقتصادی کشور است، اما این سناریو بارها با شکست مواجه شده است.
وی افزود: ملت ایران ملتی نیست که با آوردن دو ناوگان دریایی یا تهدیدهای رسانهای دچار ترس شود؛ این همان ملتی است که هشت سال در دفاع مقدس، در برابر حمایت همهجانبه شرق و غرب از رژیم بعث ایستاد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در گلستان با بیان اینکه آمریکا تلاش دارد با تهدید نظامی، ایران را به تسلیم در مذاکرات تحمیلی وادار کند، گفت: مذاکرهای که نتیجه آن تسلیم ملت ایران و کنار گذاشتن دستاوردهای علمی، هستهای و دفاعی باشد، هرگز از سوی این ملت پذیرفته نخواهد شد.
نورمفیدی ادامه داد: امروز جمهوری اسلامی ایران به قدرتی رسیده که نهتنها تهدیدپذیر نیست، بلکه توان بازدارندگی آن دشمن را از هرگونه اقدام نظامی بازمیدارد؛ ایران بهصراحت اعلام کرده هرگونه تعرض به کشور، با پاسخ قاطع و فراگیر در سراسر منطقه مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به نقش جبهه مقاومت، گفت: جبهه مقاومت در منطقه نیز بهروشنی اعلام کرده که در صورت هرگونه حمله به ایران، منافع آمریکا و همپیمانانش در منطقه در امان نخواهد بود و همین واقعیت باعث شده برخی کشورها بهدنبال میانجیگری میان ایران و آمریکا باشند.
نماینده ولیفقیه در گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبت ولادت حضرت علیاکبر(ع) و نامگذاری ۱۱ شعبان بهعنوان روز جوان، اظهار کرد: حضرت علیاکبر(ع) نمونه کامل یک جوان مؤمن، آگاه، شجاع و فداکار است و جوانان ما اگر ایمان، علم، شخصیت، انسانیت و مسئولیتپذیری میخواهند، باید این جوان رشید کربلا را الگوی زندگی خود قرار دهند.
وی افزود: جایگاه ویژه حضرت علیاکبر(ع) نزد امام حسین(ع) و نقشآفرینی ایشان در حادثه عاشورا نشان میدهد که اسلام چه نگاه بلندی به جوانان دارد و چگونه میتوان با تکیه بر ایمان و بصیرت، تاریخساز شد.
امام جمعه گرگان همچنین با اشاره به سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به کشور در ۱۲ بهمن، گفت: امام راحل ایران را از سلطه قدرتهای خارجی و استبداد داخلی نجات داد و استقلال و عزت را به این ملت بازگرداند؛ استقلالی که با فداکاری بیش از ۳۰۰ هزار شهید به دست آمده و حفظ آن وظیفه همگانی است.
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و معیشتی، اظهار کرد: دشمن تلاش میکند از مسیر اقتصاد، مردم را خسته و ناامید کند، اما قرآن کریم وعده داده است که اگر صبر و تقوا داشته باشیم، نقشه دشمنان بیاثر خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در گلستان تأکید کرد: مسئولان باید با جدیت برای بهبود معیشت مردم تلاش کنند و مردم نیز با صبر و همراهی، این مقطع را پشت سر بگذارند؛ همانگونه که ملت ایران در مقاطع سختتر از این نیز با موفقیت عبور کرده است.
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