به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به فرا رسیدن میلاد حضرت حجت بن الحسن (عج) اظهار کرد: افتخار بزرگ ملت ایران در عصر حاضر، قرار داشتن در مسیر ولایت حضرت ولیعصر (عج) است؛ امامی که عصاره همه فضایل انبیا و اولیای الهی و تحقق بخش وعده‌های الهی برای برپایی عدالت جهانی و نابودی ظلم است.

صفایی بوشهری افزود: جایگاه این امام آنچنان رفیع است که امام صادق (ع) می‌فرمایند اگر او را درک می‌کردم، تمام عمرم خدمتگزارش بودم.

امام جمعه بوشهر از مراکز مذهبی و فرهنگی خواست در شرایط حساس کنونی، معارف، جایگاه و انتظارات امام زمان (عج) را به‌صورت دقیق، عمیق و کارآمد برای جامعه، به‌ویژه نسل جوان تبیین کنند.

خطیب نماز جمعه بوشهر همچنین با تبریک میلاد حضرت علی‌اکبر(ع) و روز جوان، جوانان و نوجوانان را سرمایه راهبردی کشور دانست و از دولت منتخب خواست در همه عرصه‌های آموزشی، علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری و رسانه‌ای توجه ویژه‌ای به نسل جوان داشته باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری با خطاب قرار دادن جوانان تأکید کرد: انقلاب اسلامی حاصل خون‌ها، رنج‌ها، زندان‌ها و شکنجه‌های بزرگان این ملت است و امروز این امانت در دستان جوانان قرار دارد تا همانند نسل دفاع مقدس، آن را پاس بدارند و به قله‌های پیشرفت و تمدن برسانند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در عید مبعث، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب فرمودند ملت ایران در ۲۲ دیماه، فتنه‌ای سازمان یافته با محوریت آمریکا، صهیونیسم و مزدوران داخلی را در هم شکست. این فتنه با آموزش، سازماندهی و ابزارهای تخریبی طراحی شده بود، اما هوشیاری دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، سپاه، بسیج، هدایت‌های مقام معظم رهبری و حضور حماسی مردم، تمام نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد.

وی با اشاره به اهداف آمریکا گفت: آمریکا به‌دنبال بلعیدن ایران و چپاول منابع نفت، گاز و ثروت‌های ملی کشور است و امروز این هدف را صریح و آشکار بیان می‌کند. این منطق، منطق جاهلیت و زورگویی است؛ همان منطقی که یزید، فرعون و نمرود داشتند و تاریخ نشان داد سرانجامی جز نابودی نخواهند داشت.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر اینکه ایران اهل آغاز جنگ نیست، تصریح کرد: اگر دشمن کوچک‌ترین تعرضی به آب، خاک یا مسئولان جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، پاسخی سخت، قاطع و تاریخی دریافت خواهد کرد؛ پاسخی که نه تاریخ و نه دشمنان هرگز آن را فراموش نخواهند کرد.

وی افزود: توان دفاعی و نظامی ایران در بالاترین سطح قرار دارد و آنچه تاکنون به نمایش درآمده، تنها بخشی اندک از ظرفیت واقعی کشور بوده است.

امام جمعه بوشهر همچنین با هشدار به کشورهای هم‌پیمان آمریکا در منطقه گفت: هرگونه همکاری با دشمن در تجاوز به ایران، آن‌ها را شریک جنایت خواهد کرد و با همان منطق و حکم مواجه خواهند شد.

وی با انتقاد شدید از مواضع اتحادیه اروپا، انگلیس، فرانسه و آلمان اظهار داشت: این کشورها با تبعیت کورکورانه از آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم به تروریست می‌کنند این درحالی است که خودشان خالق و حامی گروه‌های تروریستی مانند داعش بوده‌اند.

آیت‌الله صفایی بوشهری ضمن تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی، از همه گروه‌ها و نهادها خواست در مسیر «جهاد تبیین» و تبیین دستاوردها و ارزش‌های انقلاب اسلامی تلاش کنند و از نیروهای انتظامی، امنیتی و نهادهای حافظ کشور به‌ویژه سربازان امام زمان (عج) صمیمانه قدردانی کرد.

صفایی بوشهری با اشاره به اینکه انسان رستگار کسی است که نفس خود را از رذائل اخلاقی و آلودگی‌های فکری مانند حسادت، تکبر، شرک، کفر و نفاق پاک کند گفت: شقاوت و بدبختی نصیب کسی می‌شود که نفس آلوده خود را رها سازد.

خطیب نماز جمعه بوشهر با تأکید بر اینکه هر انسان به خوبی از باطن و صفات درونی خود آگاه است، افزود: اگر صفات ناپسند در وجود انسان ریشه بدواند، همان آلودگی‌های درونی منشأ رفتارهای نادرست اجتماعی خواهد شد؛ چراکه باطن انسان خاستگاه رفتارهای اوست.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر اینکه باطن آلوده حتی در برابر معجزه الهی نیز تسلیم نمی‌شود، تصریح کرد: پیام بزرگ سوره شمس این است که انسان باید در پاکسازی درون خود بکوشد، زیرا بدون تزکیه نفس، حتی دیدن معجزه نیز به ایمان حقیقی منجر نخواهد شد.