«کیم جونگ اون»: مادامیکه تهدید نشویم دست به سلاح اتمی نمی بریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی می گوید کشورش جز در مواقعی که با تهدید تمامیت ارضی خود روبرو باشد، از تسلیحات هسته ای استفاده نخواهد کرد.

پیونگ یانگ نخستین بار در سال ۲۰۰۶ میلادی با نادیده گرفتن پیمان منع اشاعه هسته ای، نخستین آزمایش اتمی خود را انجام داد و تا کنون چندین بار آمریکا و کره جنوبی را به استفاده از تسلیحات هسته ای تهدید کرده است.

اما خبرگزاری رسمی کره شمالی در دومین روز از نشست تاریخی کنگره حزب حاکم کارگران به نقل از رهبر جوان این کشور گفت: علاقمند به عادی سازی روابط با کشورهایی هستیم که سابقه دشمنی با پیونگ یانگ را داشته اند.

به گفته برخی کارشناسان، جونگ اون که پس از گذشت چهار سال از دوران زمامداریش، سکان امور را به طور کامل به دست گرفته سعی کرد تا از فرصت تاریخی به دست آمده برای انتقال مجموعه ای از پیام های متضاد استفاده کند؛ پیام دوستی آن هم وقتی که تصاویر ماهواره ای پیونگ یانگ را آماده انجام پنجمین آزمایش هسته ای خود نشان می دهد.

جونگ اون همچنین از پایبندی کامل به تعهد در قبال معاهده منع اشاعه هسته ای و تلاش برای خلع سلاح هسته ای در سطح جهانی سخن گفت.

وی همچنین بر لزوم مذاکرات بیشتر با کره جنوبی برای اعتماد سازی و فهم متقابل تاکید کرد.

به گفته رهبر کره شمالی، پیونگ یانگ تا وقتی که با تهدید هسته ای کشورهای دیگر روبرو نشده دست به تسلیحات اتمی نخواهد برد. در عین حال شرط وی برای دوستی با کشورهایی که در کارنامه خود سابقه خصومت ورزی با پیونگ یانگ را دارند، احترام به تمامیت ارضی کره شمالی عنوان شده است.

تداوم تلاش برای ساخت و پرتاب ماهواره نیز از دیگر اظهارات مطرح شده از سوی جونگ اون بود؛ تلاشی که به ادعای واشنگتن و سئول اقدامی نمایشی در راستای سرپوش گذاشتن بر آزمایش موشک های دور برد کره شمالی است.