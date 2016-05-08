اوباما در برزخ اعراب-اسرائیل/تأخیر در فروش جنگنده به کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال از نامه سه سناتور آمریکایی به «باراک اوباما» رئیس جهمور، و درخواست آنها از کاخ سفید برای تحویل جنگ افزارهای کشورهای عربی گزارش داده است.

فروش جنگنده به کویت، قطر و بحرین بیش از دو سال است در دستور کار قرار دارد اما کاخ سفید هنوز اجازه آن را صادر نکرده است. یک علت برای این تاخیر، تعهداتی است که آمریکا را موظف می کند برتری رژیم صهیونیستی را در خاورمیانه حفظ کند و از فروش هایی که موجب می شود این برتری تضعیف شود، پرهیز نماید.

سناتور «باب کروکر» به همراه «جک رید» و «کلر مک کاسکیل» در نامه ای به باراک اوباما با این استدلال که تاخیر و تعلل ضرورت ندارد و فروش به ضرر رژیم صهیونیستی نخواهد بود، خواستار تکمیل قرارداد شدند.

قرارداد مذکور به ارزش نه میلیارد دلار و شامل جنگنده های اف شانزده، ساخته شرکت لاکهید مارتین و جنگنده های اف پانزده و اف آ هجده ساخته شرکت بوئینگ است. طبق این قرارداد نه میلیارد دلاری، دو میلیارد دلار (هفده فروند جنگنده) به بحرین، سه میلیارد دلار (بیست و چهار فروند) به کویت و چهار میلیارد دلار(سی و شش فروند) به قطر می رسد.

این دو شرکت هشدار داده اند خط تولید خود را تعطیل می کنند مگر اینکه سفارش های جدید بگیرند و سناتورهای آمریکایی نیز می گویند که تاخیر در اجرای قرارداد همچنین ممکن است باعث شود کشورهای خلیج فارس به فروشنده های دیگر روی آورند.

این سه سناتور در نامه خود نوشتند: رد درخواست باعث می شود این کشورها به دیگر فروشنده های خارجی از جمله روسیه روی آورند. آمریکا نباید فرصت گسترش نفوذ خود را در خاورمیانه از دست بدهد و باید برتری صنعتی خود را در برابر رقباء یا دشمنان حفظ کند.