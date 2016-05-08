به گزارش خبرنگار مهر، جلیل اسلامی ظهر یکشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار داشت: توسعه بنادر و فعالیت‌های بندری به عنوان راهکار و اولویت مهم در برنامه ششم توسعه مد نظر است.

وی از توسعه زیرساخت‌های بندری خبر داد و اضافه کرد: در راستای توسعه فعالیت‌های ساحلی و دریایی، ظرفیت حمل‌ونقل و تخلیه‌وبارگیری کالا در بنادر کشور توسعه می‌یابد.

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از اجرای ۱۰ طرح توسعه‌ای در بنادر کشور خبر داد و بیان کرد: اجرای این طرح‌ها زمینه‌ساز تحول در فعالیت‌های بندری در کشور خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بنادر استان بوشهر اشاره کرد و افزود: بیشترین مرز دریای با خلیج فارس متعلق به استان بوشهر است و این استان جایگاه ویژه‌ای در فعالیت‌های بندری دارد.

اسلامی با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای افزایش تخلیه و بارگیری کالا و حمل و نقل دریایی نقش مهمی در استان بوشهر، بیان کرد: برنامه‌ها و طرح‌های مهمی برای توسعه زیرساخت‌های بنادر استان بوشهر تدوین و در حال اجرا است.

وی به رشد عملکرد بندر بوشهر در زمینه تخلیه و بارگیری کالا در سال‌های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: ظرفیت عملیات و سطح خدمات بندری بوشهر با توسعه بندر نگین افزایش می‌یابد.

در این آئین ضمن تقدیر از خدمات و تلاش های محمد راستاد، محمد مهدی بنچاری به عنوان مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر معارفه شد.