به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در بازدید از اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان به مناسبت روز ملی حمل و نقل، ضمن تقدیر از تلاشهای شبانه روزی نیروهای این مجموعه، با بیان اینکه استان بوشهر از نظر جغرافیای اقتصادی، نفت، گاز، بنادر و تجارت خارجی نقشی ملی دارد، افزود: حفظ و تقویت ایمنی راهها و ارتقای کیفیت زیرساختهای حملونقل، پیششرط تداوم تولید، صادرات و تأمین معیشت مردم است و راهداری در این میان نقشی بیبدیل ایفا میکند.
استاندار بوشهر افزود: امروز وزارت راه و شهرسازی در بوشهر از نظر اجرای اعتبارات عمرانی، در میان دستگاههای اجرایی استان جایگاه نخست را دارد که این امر حاصل برنامهریزی، هماهنگی و تلاش مجموعه مدیران و کارکنان این بخش است.
زارع با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارگران و کارکنان راهداری، رانندگان و دست اندرکاران عرصه خدمات حملونقل گفت: نقش راهداری در پشتیبانی از تولید، اشتغال و ایمنی سفرها حیاتی است و دولت با نگاه ملی، تقویت زیرساختهای جادهای استان را با جدیت دنبال میکند.
زارع با بیان اینکه پروژههای بزرگراهی، راههای اصلی و روستایی و همچنین طرحهای مرتبط با بنادر و حملونقل دریایی، از اولویتهای توسعهای استان است، گفت: اقدامات انجامشده در حوزه ایمنسازی محورها، حذف نقاط حادثهخیز، بهسازی راههای روستایی و هوشمندسازی شبکه حملونقل نقش مؤثری در کاهش سوانح و افزایش رضایتمندی مردم دارد.
وی بر ضرورت تداوم سرمایهگذاری در زیرساختهای حملونقل تأکید کرد و افزود: توسعه بوشهر بدون نگاه یکپارچه به حملونقل زمینی، دریایی و لجستیک امکانپذیر نیست و دولت با رویکرد عدالتمحور، تکمیل پروژههای نیمهتمام و ارتقای استانداردها را در دستور کار قرار داده است.
استاندار بوشهر با قدردانی از ایثار و تعهد کارکنان راهداری خاطرنشان کرد: راهداری فقط یک شغل نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و ملی است و تلاشهای بیوقفه راهداران، پشتوانه امنیت، آرامش سفرها و چرخش اقتصاد استان بوشهر محسوب میشود.
