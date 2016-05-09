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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

رمان «بوی برف» نقد و بررسی می‌شود

رمان «بوی برف» نقد و بررسی می‌شود

رمان «بوی برف» نوشته شهلا شهابيان در پنجمين نشست داستان امروز ايران مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه اندیشمندان علوم انسانی، پنجمين نشست داستان امروز ايران به نقد و بررسی رمان «بوی برف» نوشته شهلا شهابیان اختصاص دارد که روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت برگزار می شود.

در این نشست الهام فلاح و نازنین جودت به نقد و بررسی این رمان می پردازند و اجرای جلسه نیز به عهده مصطفی علیزاده است.

رمان «بوی برف» توسط نشر ققنوس منتشر شده و سال گذشته تعدادی از جوایز ادبی را به خود اختصاص داد.

نشست نقد و بررسی اين کتاب از ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۱ ارديبهشت در خانه انديشمندان علوم انسانی واقع در خيابان نجات اللهی، نبش خيابان ورشو، برگزار می شود.

کد مطلب 3620578

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