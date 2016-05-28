به گزارش خبرنگار مهر، مجید کوهی اصفهانی ظهر شنبه در همایش خون بند ناف اظهار داشت: تحقیق و پژوهش در راستای درمان بسیاری از بیماریها با استفاده از سلولهای بنیادی در حال انجام است.
وی تاکید کرد: بیماریهای با منشأ خونی مانند سرطان خون به عنوان بیماریهای بالفعل با استفاده از سلولهای بنیادی قابل درمان است و در دنیا در مورد درمان بیماریهای بالقوه با استفاده از سلولهای بنیادی کار میشود.
مدیر اجرایی بانک سلولهای بنیادی خون بند ناف رویان اصفهان با بیان اینکه باید بتوانیم براساس واقعیتها و به دور از تبلیغات خون بند ناف را به عنوان یک ثروت نهفته را به خانوادهها بشناسانیم، تاکید کرد: خون بند ناف یک ثروت نهفته است و در حال حاضر پس از هر زایمانی تمام خون بند ناف به عنوان یک زباله بیولوژیک دور ریخته میشود.
وی با اشاره به اینکه بهتر است که این خون بند ناف ذخیره شود و سپس از این خون بند ناف ذخیره شده برای خود کودک، خانواده وی و یا حتی برای درمان بیماری فرد دیگری استفاده شود، افزود: در حال حاضر نزدیک به ۷۰ هزار نمونه خون بند ناف را در بانک سلولهای بنیادی رویان ذخیرهسازی کردهایم و به نسبت سالهای اولیه ۷۰ هزار نمونه عدد کمی است اما در چند سال اخیر با توجه به افزایش سطح اطلاعات مردم و پزشکان و پیوندهای صورت گرفته، نمودار خون بند ناف ذخیره شده در بانک سلولهای بنیادی رویان به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده و امیدواریم این سیر صعودی ادامه پیدا کند.
مدیر اجرایی بانک سلولهای بنیادی خون بند ناف رویان اصفهان با اشاره به اینکه امیدواریم بحث فرهنگ ذخیرهسازی سلولهای بنیادی هر روز بیشتر در میان خانوادهها نهادینه شود، تصریح کرد: قطعا ما تا مدتی پیش تنها در بحث بانک سلولهای بنیادی رویان ذخیرهگر بودیم اما در حال حاضر از منابع غنی سلولهای بنیادی در درمان بیماریها استفاده میکنیم، که یک سری بیماریهای بیماریهای بالفعل با استفاده از سلولهای بنیادی قابل درمان هستند.
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