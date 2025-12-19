  1. استانها
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

فلاح: ۲۷۰ امدادگر هلال احمر در مناطق جنوبی کرمان امدادرسانی می کنند

کرمان- مدیرعامل هلال احمر کرمان با اشاره به تداوم بارندگی‌ها و مشکلات ناشی از قطع برق در برخی مناطق گفت: عملیات امدادرسانی در ۱۶ شهرستان استان کرمان با ۲۷۰ امدادگر در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح، جمعه شب در جلسه فوق‌العاده ستاد بحران استان کرمان در شهرستان جیرفت با تأکید بر نقش اقدامات پیشگیرانه همچون نقش ستاد بحران، صداوسیما، رسانه‌ها و خود مردم در کاهش خسارات بسیار مؤثر بود گفت: در حالی که در گذشته با بارش‌هایی در حدود ۸۰ میلی‌متر شاهد تخریب گسترده و حتی تلفات بودیم، این بار با ثبت بیش از ۱۷۰ میلی‌متر بارندگی، حتی یک مورد تلفات جانی گزارش نشده است.

وی افزود: جمعیت هلال احمر در حال حاضر در ۱۶ شهرستان استان کرمان فعال است و حدود ۲۷۰ امدادگر به ویژه در مناطق جنوبی استان در حال خدمت‌رسانی هستند.

وی با بیان اینکه عملیات امدادی بر اساس یک طرح عملیاتی واحد و با تقسیم مأموریت میان شهرستان‌ها انجام شده است گفت: اقدامات انجام‌شده شامل انتقال مصدومان، تخلیه آب منازل، اسکان اضطراری افراد در مساجد و پایگاه‌های جاده‌ای، انتقال افراد به اماکن امن، توزیع اقلام امدادی و کمک به خودروهای گرفتار در مسیرها بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان با اشاره به دشواری دسترسی به برخی مناطق از جمله جازموریان، رودبار و بخش‌هایی از فاریاب افزود: با وجود بسته شدن برخی مسیرها، امدادرسانی ادامه یافته و نیروها همچنان در منطقه حضور خواهند داشت.

فلاح، همچنین از تأمین مناسب تجهیزات و اقلام امدادی خبر داد و گفت: با تخصیص اعتبارات ستاد بحران کشور که سهم قابل توجهی از آن به استان کرمان اختصاص یافته، انبارهای هلال‌احمر استان در وضعیت مناسبی قرار دارد و امکان پوشش کامل امدادی فراهم شده است.

