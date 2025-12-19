مدارس ابتدایی دماوند به دلیل سرمای شدید مجازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه رسمی فرمانداری دماوند، کلیه مهدکودکها، مراکز پیشدبستانی و مدارس مقطع ابتدایی در نوبت صبح مجازی هستند و آموزش این گروهها از طریق پلتفرم آنلاین «شاد» انجام خواهد شد.
مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم نیز در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز میکنند و دانشآموزان باید رأس ساعت جدید در مدرسه حضور یابند.
این تصمیم، پیرو درخواست رؤسای ادارات آموزش و پرورش دماوند و رودهن و با موافقت فرماندار و رئیس ستاد مدیریت بحران دماونداتخاذ شد.
هدف اصلی، پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی برای دانشآموزان در شرایط سرمای شدید اعلام شده است.
فرمانداری دماوند تأکید کرده که هرگونه اطلاعرسانی تکمیلی تنها از طریق مجاری رسمی این نهاد منتشر خواهد شد.
این تعطیلی و تأخیرها در حالی اعلام میشود که موج سرمای اخیر در مناطق کوهستانی استان تهران، دما را در برخی نقاط دماوند به زیر صفر درجه رسانده و نگرانیهایی در مورد ایمنی تردد دانشآموزان ایجاد کرده است.
مقامات محلی از والدین خواستهاند وضعیت را از منابع رسمی پیگیری کنند تا از شایعات احتمالی جلوگیری شود.
