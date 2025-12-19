قاسمی: دمای هوای مشهد امشب به منفی ۲ درجه می رسد؛آغاز بارش شدید برف

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی اظهار کرد: با از سر گرفتن دوباره بارش برف از ظهر امروز در استان دمای هوای امشب به منفی ۲ درجه رسیده و برای فردا یخبندان اتفاق خواهد افتاد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: بارش برف از ظهر امروز در مشهد و در اکثر نقاط استان آغاز می‌شود و تا ظهر فردا (شنبه) ادامه خواهد داشت.

وی پیش بینی کرد که حداکثر میزان بارش برف در خراسان رضوی به ۲۰ سانتی متر برسد.

قاسمی گفت: حداقل دمای کنونی هوا هم اینک در خراسان رضوی صفر درجه است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بردسکن را با چهار درجه بالای صفر گرم‌ترین و باخرز با منفی سه درجه را سردترین نقاط استان در شبانه روز گذشته ذکر کرد.