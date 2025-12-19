به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی اعلام کرد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان دارای جوی تمامابری هستند و در محورهای بجنورد–آشخانه، بجنورد–اسفراین، بجنورد–شیروان–فاروج–قوچان، گرمه و جاجرم بارش برف گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، محورهای بجنورد–آشخانه در محدوده گردنه امینالله و بجنورد–اسفراین در محدوده گردنههای پلمیس و اسدلی علاوه بر بارش برف، با مهگرفتگی نیز همراه هستند که موجب کاهش دید افقی شده است.
مرکز مدیریت راههای استان همچنین اعلام کرد: تردد انواع خودروهای کشنده در محور بجنورد–اسفراین تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و تردد در این مسیر صرفاً با زنجیرچرخ امکانپذیر است.
از رانندگان خواسته شده با رعایت احتیاط کامل، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند و پیش از سفر از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان اطلاع حاصل کنند.
