۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۹

بارش برف و مه‌گرفتگی محورهای خراسان شمالی را دربرگرفت

بجنورد- مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: بارش برف و مه‌گرفتگی در محورهای مواصلاتی استان ادامه دارد و تردد در برخی مسیرها با محدودیت همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی اعلام کرد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان دارای جوی تمام‌ابری هستند و در محورهای بجنورد–آشخانه، بجنورد–اسفراین، بجنورد–شیروان–فاروج–قوچان، گرمه و جاجرم بارش برف گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، محورهای بجنورد–آشخانه در محدوده گردنه امین‌الله و بجنورد–اسفراین در محدوده گردنه‌های پلمیس و اسدلی علاوه بر بارش برف، با مه‌گرفتگی نیز همراه هستند که موجب کاهش دید افقی شده است.

مرکز مدیریت راه‌های استان همچنین اعلام کرد: تردد انواع خودروهای کشنده در محور بجنورد–اسفراین تا اطلاع ثانوی ممنوع بوده و تردد در این مسیر صرفاً با زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

از رانندگان خواسته شده با رعایت احتیاط کامل، تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند و پیش از سفر از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان اطلاع حاصل کنند.

