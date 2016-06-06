امید بوکسور ملاردی برای حضور درالمپیک/بوکس ملارد نیازمند توجه است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-ناصر رمضانی:در واپسین ماه بهار سال جاری، در اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد رو درروی مهدی بهراملو و رزاق جعفری مربی کهنه‌کار بوکس در شهرستان ملارد قرار گرفتیم، مهدی تنها مدال‌آور بوکس جمهوری اسلامی ایران در غرب استان تهران محسوب می‌شود.

وی در مسابقات نفس‌گیر قهرمانی آسیا در کشور قزاقستان موفق به کسب مدال برنز آسیا شد، مدالی که وی آن را مدیون رزاق جعفری و عاشری مربیان کهنه‌کار خود به ترتیب در دو عرصه باشگاهی و ملی و حمایت‌های اداره ورزش و جوانان ملارد می‌داند.

از وی به‌عنوان یکی از پدیده‌های تیم ملی بوکس جمهوری اسلامی ایران یاد می‌شود که در صورت ممارست و تلاش هر چه بیشتر می‌تواند به یکی از تاریخ سازان این مرزوبوم در رشته بوکس تبدیل شود.

بهراملو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمایت‌های فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران از ضرورت پشتیبانی‌های هر چه بیشتر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول سخن گفت و افزود:ازلحاظ فنی، تیم ملی بوکس جمهوری اسلامی ایران از شرایط مطلوبی برخوردار است اما در حوزه تدارکات می‌طلبد نگاه ویژه‌تری به این عرصه حساس لحاظ شود.

دارنده مدال برنز قهرمانی بوکس آسیا عنوان کرد:بازی‌های دوستانه و تدارکاتی از نیازهای جدی تیم بوکس به شمار می رود.

وی افزود:برجسته ترین مدال آوران بوکسور آسیا و جهان در تقویم ورزشی خود، مسابقات تدارکاتی بسیاری را در طول سال برگزار می کنند و به واقع همواره در شرایط مسابقه و مبارزه قرار دارند.

بهراملو در خصوص دورنمای ورزشی خود گفت:آرزوی هر ورزشکاری حضور در المپیک است و بنده برای رسیدن به این قله از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد و با عنایت به مربیان بزرگ و توانمندی همچون رزاق جعفری و مهدی عاشری که در رشته بوکس از نخبگان ورزشی کشور محسوب می شوند، نسبت به حضور در المپیک در سال های آینده امیدوار هستم.

وی که در تجربه مسابقات بین المللی خود سابقه حضور در رقابت های آسیایی با حضور ۱۸ کشور آسیایی اعم از کره، ژاپن، قزاقستان، ازبکستان، هند، ترکمنستان، چین و...را دارا است، تلاش می کند با موفقیت در رقابت های انتخباتی تیم ملی، حضور خود را تثبیت کند که در صورت تحقق این امر، فرصتی دیگر برای کسب افتخار در مسابقات جهانی بوکس در آبان ماه سال جاری برای وی فراهم خواهد شد.

یکی از دلایل عدم توفیق ملی پوشان به مسائل روحی و روانی معطوف می‌شود

رزاق جعفری از مربیان توانمند و صاحب نام شهرستان ملارد و باشگاه رادا است، باشگاهی که هنرجویان آن به حضور تیم ملی کشورمان شهره هستند، از وی به عنوان یکی از مربیان تأثیرگذار و سازنده در این شهرستان یاد می‌شود که ثمره تلاش و تربیت و آموزش وی، حضور ملی پوشانی همچون مهدی جعفری در رده نونهالان و دارنده مدال طلای کشوری و امید احمدی صفا ملی پوش رده بزرگسالان است.

وی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت حمایت هر چه بیشتر رسانه ها از ورزش های رزمی و المپیکی همچون بوکس عنوان کرد:بدون تردید با حمایت های همه جانبه رسانه ها و مسئولان از چنین رشته هایی و با عنایت به ظرفیت های ویژه ای که از لحاظ استعداد های فردی و انسانی از آن برخوردار هستیم، امکان کسب افتخارات هر چه بیشتر برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قابل حصول است.

جعفری گفت:به نظر بنده یکی از اصلی ترین دلایل عدم نتیجه گیری مطلوب تیم های ملی بوکس در مسابقات برون مرزی و بین المللی به ضعف ها و نارسایی های روحی و روانی باز می گردد، آنچنان که در توفیقات رزمی کاران تاکنون، نقش مسائل روحی و روانی بسیار نافذ، برجسته و غیر قابل کتمان است.

وی افزود:برای رفع این مشکل و بهبود این وضعیت باید تلاش شود با برگزاری بازی های تدارکاتی هر چه بیشتر، ضریب تعامل مربی و هنرجو بیش از پیش تقویت شود.

لزوم نگاه ویژه مدیریت بوکس استان تهران و کشور به استعداد های غرب استان تهران

علیرضا صیفوری رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد و دانش آموخته رشته تربیت بدنی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال بسیار پررنگ ورزش کاران و ورزش دوستان غرب استان تهران از رشته های رزمی همچون بوکس عنوان کرد:توانمندی ورزشکاران شهرستان ملارد و دیگر شهرستان های غرب استان تهران همچون شهریار، قدس، ریاط کریم و... در چنین رشته هایی کم نظیر است و حضور سه بازیکن در سطوح برتر ملی وکشوری در رشته بوکس از شهرستان ملارد موید صحت و سقم چنین ادعایی است.

وی با اشاره به حمایت های جدی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران از رشته بوکس در شهرستان ملارد افزود:در چنین شرایطی می طلبد مدیریت بوکس استان تهران و کشور نیز نگاه ویژه ای را به استعداد های موجود در این خطه لحاظ کند.

صیفوری گفت:بدون تردید با تقویت حمایت ها می توان از این ظرفیت بالقوه برای افتخار آفرینی و درخشش این رشته ورزشی در رقابت های برون مرزی و بین المللی بهره برد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ملارد یادآور شد:مجموعه مدیریت ورزش و جوانان ملارد در چارچوب سیاست های اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و فرمانداری این شهرستان از هیچ اقدام سازنده ای برای توسعه و شکوفایی ورزش های رزمی دریغ نخواهد کرد و امیدواریم با تدابیر ویژه ای که مدیران ارشد استانی و شهرستانی در حوزه ورزش طراحی کرده اند، روند موفقیت های این شهرستان همچون گذشته استمرار یابد.

به هر ترتیب بوکس شهرستان ملارد با توجه به ظرفیت های موجود در عرصه بوکس و ورزشکاران مطرح این رشته، نیازمند توجه جدی مسئولان است و در صورت فراهم شدن امکانات و تجهیزات می توان از این شهرستان بیش از گذشته در ورزش بوکس شنید.