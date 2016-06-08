به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف در نامه ای از مدیران عامل بانکها خواستار اختصاص حداقل ۱۰ درصد تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط شد.
رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری خواستار اعطای حداقل ۱۰ درصد تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط برای ايجاد اشتغال، افزايش توليد و رونق اقتصادي شد.
سیف در این نامه تاکید کرده است: مديريت و توزيع منابع در استانهاي مختلف به نحوي صورت گیرد تا کمبود منابع برخي استانها از طريق منابع مازاد ساير استانها تامين شود. این نامه در پی جلسه چهار ساعته مدیران عامل بانک ها با رئیس کل بانک مرکزی در زمینه اقدامات عملی نظام بانکی با موضوع اقتصاد مقاومتی، ارسال شده است.
متن نامه به این شرح است:
«بسمه تعالی
احتراماً، پيرو مذاکرات انجام شده در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۳.۱۷ در ارتباط با اولويتهاي تسهيلاتي نظام بانکي، از آنجا که اعطاي تسهيلات به بنگاههاي کوچک و متوسط بيشترين تأثير را در ايجاد اشتغال، افزايش توليد و رونق اقتصادي دارد، اولويت اصلي بانکها در سالجاري تأمين مالي اين بنگاهها خواهد بود.
ويژگيها و نوع فعاليت بنگاههاي کوچک و متوسط باعث مي شود اثربخشي اعطاي تسهيلات به آنها در مقايسه با بنگاههاي بزرگ به مراتب بيشتر باشد لذا لازم است به منظور تحقق اهداف اصلي اقتصادي دولت مبني بر خروج از رکود و دستيابي به رشد اقتصادي حداقل ۵ درصد در سالجاري اين امر مورد اهتمام جدي همکاران محترم در نظام بانکي کشور قرار گرفته و منجر به استفاده کامل از ظرفيتهاي قابل توجه نظام بانکي در دستيابي به اهداف مورد نظر شود.
براساس پيش بيني انجام شده تأمين مالي بنگاه هاي مزبور، با توجه به عملکرد شبکه بانکي کشور در سال گذشته و توان تسهيلاتدهي بانکها در سال جاري، با تخصيص حدود ده درصد از تسهيلات اعطايي قابل انجام خواهد بود. بر اين اساس مشکلي تحت عنوان کمبود منابع وجود نداشته و به منظور تحقق اهداف مورد نظر و جلوگيري از ايجاد شائبه عدم همکاري شبکه بانکي در اجراي طرح يادشده، مقتضي است مديريت و توزيع منابع در استانهاي مختلف به نحوي صورت پذيرد تا کمبود منابع برخي استانها از طريق منابع مازاد ساير استانها تامين شود.
در خاتمه نيز به منظور ارزيابي نتايج حاصل از اجراي طرح مورد نظر لازم است اطلاعات مربوط به تسهيلات اعطايي به بنگاههاي کوچک و متوسط در چارچوب دستورالعمل مربوط و ساير موارد در سالجاري در اسرع وقت براي اين بانک ارسالشود.»
