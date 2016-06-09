به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از مجمع ادواری وزرا با تبریک ماه مبارک رمضان، اصل تفکر تشکیل اینگونه مجامع را برای تبادل تجربیات، بسیار مفید و ارزنده خواند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره درگذشتگان این مجمع به ویژه مرحوم حسن حبیبی، بر ضرورت استفاده از امکانات و تفکرات جمعی، برای حل مشکلات کشور تأکید کرد و اظهار داشت: شما افراد با تجربه‌ای هستید که در مقاطع مختلف مسئولیت‌های مهمی در بخش‌های مختلف اجرایی کشور داشته و بعضاً دارید و لازم است در برگزاری این جلسات برنامه داشته و راهکارهای عملی برای حل مشکلات ارائه دهید.

این عضو مجلس خبرگان رهبری، روزه را از نعمت‌های بزرگ الهی برای بندگانش دانست و گفت: روزه را می‌توان یکی از ارکان اصی سایر ادیان به شمار آورد زیرا در تمام ادیان الهی و بشری روزه به روش‌های مختلف وجود دارد.

هاشمی‌رفسنجانی تصریح کرد: روزه فرد را برای اجرای یک فرمان الهی آماده می‌سازد که با عبادت‌های ویژه آغاز و به انفاق، تهذیب نفس و خودسازی انسان‌ها منتهی می‌شود و فرد می‌تواند با توشه معنوی این ماه، مصونیت یکساله از گناه و لغزش را بدست آورد.

وی، افزایش آگاهی مردم و امنیت موجود در کشور را سرمایه عظیمی برای تدوام راه دانست و یادآور شد: رشد آگاهی و هوشیاری مردم، مسئولیت بیشتری برای مسئولان ایجاد می‌کند تا جامعه را به سمت سازندگی، اخلاق‌گرایی و وحدت و برادری بیشتر هدایت کنند.

هاشمی‌رفسنجانی با ابزار تأسف از تشدید اختلافات و برخی بداخلاقی‌های سیاسی موجود در سطح گروه‌ها و رسانه‌های وابسته که هدف بدنام کردن مخالفین، وسیله را برای آنان توجیه می‌کند، متذکر شد: نباید اجازه دهیم تا اختلافات به خصومت و کینه بیانجامد چرا که منجر به سست شدن پایه‌های اخلاق و فرهنگ در جامعه و نهایتاً ناامیدی مردم می‌شود.

وی، دانشگاه آزاد اسلامی را متعلق به همه مردم دانست و با بر شمردن ظرفیت‌های موجود دانشگاه بر اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد و افزود: وجود بیش از ۷۵۰۰ آزمایشگاه و ۳۵۰۰ کارگاه در دانشگاه آزاد امکان دسترسی هر محقق، پژوهشگر و دانشجو را برای انجام تحقیقات و پروژه‌های مختلف فراهم کرده است که این جمع نیز می‌تواند از این ظرفیت بالا به خوبی استفاده نماید.

هاشمی‌رفسنجانی، هدف دانشگاه آزاد را توسعه تحقیقات دانست و تأکید کرد: امروز با کمک نبوغ دانشجویان دانشمند خود توانسته‌ایم در زمینه‌های فناوری‌های نانو به پیشرفت‌های چشمگیری دست یابیم که راه‌اندازی نیروگاه پلاسمایی و پیوستن به قدرت‌های عظیم انرژی‌ساز، یکی از آن موارد است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اولویت‌های مجلس دهم اشاره و ارائه راه حل و کمک به دولت را برای رفع مشکلات اقتصادی به ویژه رکود، بیکاری جوانان و نقدینگی، از بخش‌های اصلی و بسیار مهم این مجلس ذکر کرد.

در این مراسم که در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد برگزار شد، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت هاشمی‌رفسنجانی، حاضرین روزه خود را افطار کردند.

همچنین قبل از سخنان هاشمی‌رفسنجانی، میرزاده رئیس دانشگاه آزاد، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین و قدردانی از حضور خدمتگزاران دولت در ادوار مختلف، گفت: دانشگاه آزاد همواره استفاده از تجربیات نخبگان و فرهیختگان جامعه استقبال کرده و نیازمند کمک آنهاست.