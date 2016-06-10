مرکز ترویج جهاد کشاورزی کاکی به مدیریت جهاد کشاورزی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر کاکی با تبریک ماه مبارک رمضان وضمن سفارس روزه داران به رعایت تقوای خدا اظهار داشت: مرکز ترویج برای بخش پر استعداد کاکی در زمینه کشاورزی کافی نیست .

وی افزود: بخش کاکی در زمینه سطح زیر کشت گلخانه ای و چند محصول دیگر، ابتکار و نوآوری در کشاورزی و تولید بذر اختصاصی جزو رتبه برتر در سطح استان است که نیاز و توجه بیشتر دارد.

محمدی یادآور شد: طبق مستندات و شایستگی به طور جد مطالبه می کنیم که این مجموعه به مدیریت مستقل جهاد کشاورزی تبدیل شود.

وی به بیانات مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی انقلاب اولین شاخص انقلابی بودن است.

محمدی بیان کرد: هدف گیری آرمانهای انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آن ها، پایبندی به استقلال همه جانبه کشور، استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی، حساسیت در برابر و کار و نقش های دشمن و عدم تبعیت از او و تقوای دینی و سیاسی از دیگر شاخص های انقلابی بودن است.