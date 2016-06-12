حمید سبزواری به عنوان نشان صادق ادب پروری سرزمین سربداران ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علم الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد مقدس در پی درگذشت شاعر نامدار و هنرمند ثابت‌قدم آقای حمید سبزواری، پیام تسلیتی صادر کردند. متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رحلت شاعر هنرمند انقلاب اسوه بکارگیری توان هنر در خدمت انقلاب مقدس اسلامی استاد حمید سبزواری موجب تألم خاطر گردید.

این چهره افتخار آفرین به عنوان نشان صادق ادب پروری سرزمین سربداران ثبت تاریخ شد فقدان این الگوی انقلابی را در عرصه شعر وهنر به مردم قهرمان آفرین سبزوار وبازماندگان داغدیده آن عزیز تسلیت عرض می کنم و در آستان ملک پاسبان غوث الملهوف امام رئوف (علیه السلام ) برای آن مرحوم طلب مغفرت وعلو درجات دارم.





