پروژه بن بروجن برخلاف تعهدات قبلی به روستاهای چادگان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا لطفی پیش از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قرار براین بوده است که هرزمانی پروژه برداشت آب از زاینده رود بن بروجن به روستاهایی از توابع استان اصفهان رسید این پروژه متوقف شود، اظهار داشت: این پروژه غیرمجاز هم اکنون در یک هزار و ۸۰۰ متر از زمین های روستای درکان شهرستان چادگان در حال انجام است و قطعا از ادامه انجام این پروژه جلوگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه بارگذاری جدید بر روی زاینده رود اشتباه است، افزود: با هزینه‌ های زیاد آب از کارون به زاینده رود برای رفع مشکلات این حوضه منتقل شده‌ است، حال چگونه می‌ توان طرحی اجرا کرد که آب را از زاینده رود به جای دیگری منتقل کند.

بخشدار چادگان بیان داشت: بارگذاری نه تنها در استان اصفهان برای زاینده رود مضر است بلکه همین بارگذاری در استان چهار محال و بختیاری نیز مشکل زاست.

وی تصریح کرد: بارگذاری های جدید در رودخانه زاینده رود پیامدهای منفی خشک شدن رودخانه در بخش‌های میانی و روند نابودی آبخوان‌ها در حوضه‎ زاینده‌رود در پی خشک شدن رودخانه و فرو نشست سراسری دشت‌ها را درپی خواهد داشت.

لطفی اضافه کرد: با توجه به بحران زیست‎ محیطی موجود در حوضه‎ زاینده‎رود، اجرای پروژه‎ی بن ـ بروجن به منزله‎ بارگذاری جدید بر روی رودخانه‎ زاینده‌ رود است.