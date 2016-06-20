همايش اهل بيت(ع) و عرفان شيعی در دانشگاه شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز، رئيس دانشكده الهيات و معارف اسلامی دانشگاه شيراز گفت: اين همايش بين المللی ۲۲ و ۲۳ آذرماه امسال به ميزبانی دانشكده الهيات و معارف اسلامی دانشگاه شيراز برگزار شود.
حجت الاسلام دكتر كاكایی افزود: اين همايش در محورهای عرفان عملی و نظری از ديدگاه اهل بيت(ع) و امام رضا(ع)، دعا در سيره اهل بيت(ع) و امام رضا(ع)، عرفان در صحيفه سجاديه، عرفان در دعای عرفه، عرفان در نهجالبلاغه، عرفان در سيره عملی و گفتاری ائمه اطهار(ع)، مشخصات عرفان شيعی و وجه تمايز عرفانی نامدار شيعه، تجلی عرفان شيعی در شاگردان مكتب اهل بيت(ع) و مشخصات عرفان عملی و نظری در سيره امام رضا(ع) برگزار میشود.
علاقه مندان میتوانند آثار خود را از طريق سامانه ارسال مقالات به نشانی www.ahlolbaitelm.ir يا از طريق ايميل به آدرس ahlolbaitelm@chmail.ir برای دبيرخانه همايش ارسال كنند.
آخرين فرصت ارسال اصل مقالات تا تاريخ ۱۵ مردادماه و زمان نتايج داوري مقالات ۳۱ شهريورماه امسال اعلام شده است و در نهايت زمان اصلاح مقالات توسط نويسندگان هم ۱۵ مهرماه مشخص شده است.
همايش مذكور بههمت دانشكده الهيات و معارف اسلامی دانشگاه شيراز، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بنياد بينالمللی امام رضا(ع)، پژوهشكده حكمت و فلسفه ايران، انجمن علمی عرفان اسلامی ايران و دانشگاه اديان و مذاهب برگزار میشود.
شیراز- همايش علمی - پژوهشی بينالمللی «اهل بيت(ع) و عرفان شيعی با تكيه بر سيره رضوی» در دانشگاه شیراز برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه شیراز، رئيس دانشكده الهيات و معارف اسلامی دانشگاه شيراز گفت: اين همايش بين المللی ۲۲ و ۲۳ آذرماه امسال به ميزبانی دانشكده الهيات و معارف اسلامی دانشگاه شيراز برگزار شود.
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