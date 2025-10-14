به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه بین‌المللی بیت‌الغدیر با همکاری دانشگاه امام صادق (ع) طرح تربیتی «سفیران فقه اهل‌البیت (ع)» را با محور تربیت نخبگان مذهبی و علاقه‌مندان به تفقه در معارف اسلامی برگزار می‌کند.

این طرح به صورت حضوری و آفلاین برگزار می‌شود و در پایان، گواهینامه رسمی از سوی دانشگاه امام صادق (ع) و مؤسسه بین‌المللی بیت‌الغدیر به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

برگزیدگان طرح نیز به پاس تلاش علمی و پژوهشی خود، از سوی برگزارکنندگان با جوایز نفیس تقدیر می‌شوند.

اطلاعات بیشتر و فهرست اساتید دوره در پوستر معرفی طرح درج شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و آگاهی از جزئیات به سایت Beitolqadir.ir مراجعه کنند.