  1. دین و اندیشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

طرح تربیتی «سفیران فقه اهل‌البیت (ع)» برگزار می شود

طرح تربیتی «سفیران فقه اهل‌البیت (ع)» برگزار می شود

مؤسسه بین‌المللی بیت‌الغدیر با همکاری دانشگاه امام صادق (ع) طرح تربیتی «سفیران فقه اهل‌البیت (ع)» را با هدف آموزش تخصصی و ترویج معارف فقهی اهل‌بیت (ع) برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مؤسسه بین‌المللی بیت‌الغدیر با همکاری دانشگاه امام صادق (ع) طرح تربیتی «سفیران فقه اهل‌البیت (ع)» را با محور تربیت نخبگان مذهبی و علاقه‌مندان به تفقه در معارف اسلامی برگزار می‌کند.

این طرح به صورت حضوری و آفلاین برگزار می‌شود و در پایان، گواهینامه رسمی از سوی دانشگاه امام صادق (ع) و مؤسسه بین‌المللی بیت‌الغدیر به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد.

برگزیدگان طرح نیز به پاس تلاش علمی و پژوهشی خود، از سوی برگزارکنندگان با جوایز نفیس تقدیر می‌شوند.

اطلاعات بیشتر و فهرست اساتید دوره در پوستر معرفی طرح درج شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و آگاهی از جزئیات به سایت Beitolqadir.ir مراجعه کنند.

کد خبر 6621694
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها