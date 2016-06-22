۵ مورد نقض آتش بس توسط تروریست ها/تسلط ارتش بر شهرک «البحاریه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مرکز روسی نظارت بر آتش بس در سوریه اعلام کرد که تروریست های گروه موسوم به «جیش الاسلام» طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ بار آتش بس در سوریه را نقض کردند.

بر اساس این گزارش عناصر این گروه تروریستی مواضع ارتش سوریه در ۵ منطقه در حومه دمشق از جمله دوما، حرستا و حتیته الجرش را بمباران کردند.

مرکز روسی نظارت بر آتش بس در سوریه همچنین در بیانیه روزانه خود اعلام کرد که تروریست های گروه موسوم به جبهه النصره منطقه حندرات در حومه حلب و همچنین محلات شیخ مقصود، الخالدیه و فرودگاه النیرب در شهر حلب را مورد بمباران قرار دادند.

بنا بر اعلام این مرکز تروریست ها همچنین منطقه الفوعه در حومه ادلب، ارض الوطی در حومه لاذقیه و دیگر مناطق و مواضع ارتش سوریه در حومه دمشق را بمباران کردند.

از سوی دیگر نیروهای ارتش سوریه به صورت کامل بر شهرک «البحاریه» در حومه شرقی دمشق تسلط یافته و توانستند این شهرک را از سیطره تروریست ها آزاد کنند. ارتش سوریه همچنین به پیشروی خود در شمال این منطقه ادامه داده و در پی درگیری ها با گروه های تروریستی که منجر به کشتی و زخمی شدن شماری از تروریست ها شد بر بخش جنوبی منطقه «المقبره» تسلط یافت.

ارتش سوریه همچنین توانست یک خودروی بمب گذاری شده گروه تروریستی داعش را قبل از رسیدن به یکی از مقرات نظامی در اطراف منطقه الصوامع در شرق تدمر منهدم نماید.

ارتش سوریه در عین حال یک خودروی متعلق به تروریست های «جیش الفتح» را درجنوب منطقه «خلصه» واقع در حومه جنوبی حلب با یک موشک هدایت شونده هدف قرار داده و منهدم کرد که در پی آن شماری از تروریست های سرنشین آن کشته و زخمی شدند.

در همین حال در حملات خمپاره ای تروریست ها به شهر حلب سوریه چندین نفر زخمی شدند. منابع خبری از اصابت بیش از ۱۰ خمپاره به حی المشارقه، بستان الزهره و الفیض شهر حلب و زخمی شدن چندین نفر خبر دادند.