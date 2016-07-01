مدیر مرکز اسلامی هامبورگ از شهردار این ایالت‌ چتر کتاب تحویل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، «برج کتاب» عنوان پروژه بزرگ کتابخوانی کودکان دانش آموز است که از پنج سال پیش به همّت خانم اورزِل شِفلر، نویسنده مشهور کتاب کودک در آلمان آغاز به کار کرده است. ایده این پروژه بعد از انتشار برخی مستندات مؤسسه تحقیقاتی پیزا که در آن اعلام شده بود سطح دانش کودکان در حدّ مطلوب نیست و در آن میزان انس کودکان با کتاب و مسأله کتابخوانی کم توصیف شده بود، شکل گرفت.

در پروژه «برج کتاب» که با مشارکت مدارس و معلّمین ابتدایی انجام می‌شود، شاگردان هر کلاس کتاب‌های مختلف مورد علاقه خود را خوانده و معلّمین اندازه مجموع عطف کتاب‌ها (ضخامت کتاب‌ها) را محاسبه و اعلام می‌کنند که این اندازه باید در هر دوره به اندازه ارتفاع یکی از اماکن مهم و فرهنگی باشد.

در این بین مرکز اسلامی‌ هامبورگ که به عنوان اوّلین مسجد مسلمانان در‌ هامبورگ و با قدمتی بیش از ۵۵ سال و معماری بسیار زیبا، از سال ۲۰۱۳ میلادی جزء میراث فرهنگی آلمان محسوب می‌شود، یکی از خاستگاه‌های این پروژه فرهنگی بود که بعد از برج بلند ساختمان شهرداری، قرار است دانش آموزان به اندازه ارتفاع دو مناره مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ (۳۶ متر)، کتاب بخوانند. به گفته خانم شِفلر، این پروژه هم اکنون در کشورهای اتریش، لهستان، اسپانیا، لوکزامبورگ و ... در حال اجراست.

صبح روز چهارشنبه ۲۹ جون، ۲۰۱۶ آیت الله رمضانی، امام و مدیر مرکز اسلام هامبورگ با حضور در ساختمان شهرداری ایالت هامبورگ، با آقای اولاف شولتس، شهردار این ایالت ملاقات و سمبل پروژه کتاب خوانی کودکان با عنوان «برج کتاب» را از وی تحویل گرفت.

در این جلسه که در آن دانش آموزان مقطع ابتدایی برخی از مدارس‌هامبورگ به همراه معلّمین و مربّیان خود نیز حضور داشتند، شهردار ایالت‌هامبورگ، آقای اولاف شولتس، پس از سخنرانی کوتاهی، ادامه کار پروژه «برج کتاب» را به مرکز اسلامی‌هامبورگ سپرد.

وی در ابتدا خطاب به کودکان حاضر در جلسه گفت: من به شما که چنین فرصت مغتنمی را برای مطالعه کتاب و آشنایی با تجربیات جدید و فراگیری سرگذشت­های خوب و بد دیگران را به دست آورده‌اید، غبطه می‌خورم. بدون شک این کار دسته جمعی، انگیزه بسیار فراوانی به شما می‌دهد که به دنبال مطالعه کتاب‌های مختلف باشید.

وی در ادامه ضمن بیان اینکه بسیار خوشحال است که مرکز اسلامی‌هامبورگ پس از شهرداری‌هامبورگ، چتر حمایت از این پروژه فرهنگی را در دست خواهد داشت، افزود: بدون شک مشارکت نهادهای مذهبی همچون مراکز اسلامی، بابی برای همکاری‌های فرهنگی بیش از پیش خواهد بود.

در ادامه این نشست، آیت الله رمضانی، امام و مدیر مرکز اسلامی‌هامبورگ به ایراد سخنرانی پرداخت. وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع کودکان دانش آموز و معلّمان و مربّیان آنان، افزودند: من بیش از ۳۵ سال است که معلّم هستم و به این امر افتخار می‌کنم؛ چراکه معلّمی شغل همه پیامبران الهی بوده است و آن رسولان الهی همواره بشریت را به فراگیری حکمت و معرفت و انس با کتاب دعوت می‌کردند.

امام و مدیر مرکز اسلامی‌هامبورگ اضافه کرد: در طول این ۳۵ سال نیز همیشه با کتاب مأنوس بوده‌ام، به گونه‌ای که در کتابخانه شخصی خود بیش از ۸۰۰۰ کتاب دارم و زمانی بود که روزانه بیش از ۱۶ ساعت به مطالعه و درس و بحث مشغول بوده‌ام و البته امروز هم در حد فرصتی که دارم به مطالعه و نوشتن می‌پردازم. من این را باور دارم که کتاب بهترین دوست انسان است و از طریق آن آدمی می‌تواند با امور بسیاری از جمله تاریخ گذشتگان و فرهنگ و آداب و رسوم اقوام و ملل مختلف آشنا می‌کند. به وسیله کتاب انسان می‌تواند از تجربه دیگران و سرنوشت انسان‌های پاک پیامبران و سیره زندگی جوانان خوب بهره مند گردد.

وی ادامه داد: شما کودکان دانش آموز می‌توانید از طریق کتاب با همه بچه‌های دنیا ارتباط داشته باشید. امّا حتماً این را شنیده‌اید که بچه‌هایی در آفریقا هستند که این امکانات را ندارند و در حال گرسنگی هستند و از گرسنگی می‌میرند. شما می‌توانید حال همه آنان را از طریق مطالعه بدانید و در صدد کمک رسانی به آنان برآیید. همه شما دانش آموزان و نیز سایر دانش آموزان مدارس‌هامبورگ از این پس می‌توانید بیشتر به مرکز اسلامی‌هامبورگ بیایید که با فرهنگ و آداب و رسوم مسلمانان از نزدیک آشنا شوید. ما منتظر شما هستیم و در آنجا با شما سخن خواهیم گفت و پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. این را هم باید بگویم که من به بچه‌ها عشق می‌ورزم؛ زیرا پاکی و صداقت را در کلام و نگاه آنها مشاهده می‌کنم و بدون شک آنها به صداقت و راستی بسیار نزدیکند.

آیت الله رمضانی در پایان از جناب شهردار به خاطر هامبورگ علاقه نشان دادن به کتاب و فرهنگ کتاب خوانی تشکر کرد، چراکه به گفته او «این امر می‌تواند اهمیت مطالعه را برای دانش آموزان بیش از پیش کند» و نیز از خانم شِفلر که خود نویسنده کتاب کودک است و به این کار خود هم بسیار علاقه نشان می‌دهد، تشکر و قدردانی کرد.

امام و مدیر مرکز اسلامی‌هامبورگ همچنین یادآور شد: بر اساس آموزه‌های دینی و انسان همه ما می‌توانیم در کنار هم زندگی توام با عقلانیت، معنویت و همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم و این مهم را به خوبی در اینجا تجربه کنیم. در این خصوص‌هامبورگ جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد و می‌تواند الگوی خوبی برای زندگی مسالمت آمیز پیروان همه ادیان و فرهنگ‌ها باشد و قرارداد رسمی مسلمانان و ایالت‌هامبورگ نیز بیانگر این مهم است.

در جلسه افطار چند روز پیش شیعیان در برلین نیز آقای «زیگمار گابریل» قائم مقام صدراعظم آلمان، در سخنان خود به این موضوع مهم اشاره کرده بود که همه با هم باید آلمان را بسازیم و آلمان متعلق به همه شهروندان از مسلمان و غیرمسلمان است و ما همواره اعلام کرده و می‌کنیم که حضور مسلمانان برای این کشور یک فرصت است که می‌توان برای امنیت و سازندگی از آن استفاده کرد.