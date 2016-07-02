شکایت مرکز علمی کاربردی لوله سازی اهواز از مناطق نفتخیز جنوب

مهدی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به مراجعات و شکایت های مکرر دانشجویان این مرکز نسبت به شرایط تبعیض آمیز در زمینه مدارک تحصیلی از سوی شرکت نفت با ارسال شکوائیه ای به سازمان بازرسی استان و رئیس کل دادگستری خوزستان در تلاشیم تا از ضایع شدن حقوق این عزیزان جلوگیری شود.

وی افزود: امور اداری شرکت مناطق نفتخیز جنوب مدارک تحصیلی صادر شده توسط مرکز علمی کاربردی لوله سازی را همانند سایر مراکز دانشگاهی ندانسته و با شرایطی تبعض آمیز با مدارک تحصیلی دانشجویان شاغل برخورد می کند و پذیرفتن مدارک نیز مستلزم شرکت در آزمون و سپری شدن زمان است.

رئیس مرکز علمی آموزش عالی کاربردی لوله سازی اهواز با تاکید مجدد بر اینکه این اقدام شرکت مناطق نفتخیز جنوب به عنوان یک اقدام غیر قانونی شناخته می شود، بیان کرد: گواه این ادعا دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ سال ۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری است که بند ۲ بخشنامه ت م ا م/۳۶۹۵۹۲/۸۸ مورخ ۱۸ بهمن ماه سال ۸۸ شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که مورد استناد برای عدم پذیرش مدارک تحصیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای کارکنان خود بود را ابطال کرد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: با توجه به مستندات موجود در این زمینه، متاسفانه تا کنون شرکت مناطق نفت خیز جنوب هیچگونه تغییری در روند سابق خود به وجود نیاورده و همچنان به این بخشنامه ابطال شده استناد می کند.

محمدزاده با اشاره به اینکه بر اساس قانون تعیین ضوابط و ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان و تایید ارزش علمی مدارک دانشگاه ها و مراکز عالی در حدود اختیارات وزارت علوم است، تصریح کرد: ارزیابی علمی و فرق گذاشتن بین مدارک دانشگاه ها توسط شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خارج از محدوده اختیارات این شرکت است و عملی غیر قانونی است.

وی همچنین یادآور شد: این شرکت نمی تواند برای جذب دانشجو بدون کنکور، ارزش مدارک تحصیلی دانشگاه علمی کاربردی را زیر سوال ببرد به این دلیل که در حال حاضر اکثر دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی نیز بدون کنکور اقدام به جذب دانشجو می کنند.

رئیس مرکز علمی کاربردی لوله سازی اهواز در پایان، ضمن دعوت از جمعیت بزرگ دانشجویان شاغل شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت در مرکز علمی کاربردی لوله سازی اهواز به آرامش و خویشتن داری در مقابل برخی اقدامات تبعیض آمیز و غیر قانونی شرکت نفت، عنوان کرد: این دانشجویان اطمینان داشته باشند که با پیگیری های این مرکز و اداره کل بازرسی استان، به زودی این مشکل بزرگ که مانع بزرگی در مقابل تربیت تکنسین های ماهر برای صنعت نفت و زمینه سازی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان شده است، رفع خواهد شد.