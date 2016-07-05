کنکاش در تاریخ ایران به خاطر موسیقی/ سراغ من را نگیرید

حاتم عسگری پژوهشگر و استاد ردیف موسیقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های موسیقایی خود بیان کرد: اگر چه از من سنی گذشته و خیلی ها فکر می کنند که دیگر نمی توانم کاری را انجام بدهم اما باید بگویم بنده این روزها به هیچ عنوان ساکت ننشسته ام و مشغول کارهای مختلفی هستم که یکی از آنها جستجو و کنکاش روی بخشی از آوازهای ایرانی به نام «نوبهاری» است که با همراهی دوست ارجمند دکتر بهمن کاظمی امور مربوط به ضبط آن را انجام داده ایم.

وی افزود: «نوبهاری» تنها آوازی است که فراگیری بسیاری در ایران به نسبت بخش های دیگر آوازی دارد و ریشه های تاریخی عجیب و غریبی دارد که پیشینه آن به دوره ساسانیان بازمی گردد به همین جهت تلاش کردم تا با خوانش دوباره این آواز که تصور می کنم تاکنون در کشور ما انجام نگرفته، اثر پژوهشی را به آینده‌گان تقدیم کنم تا این فضا نیز به دل تاریخ سپرده نشود.

این پژوهشگر برجسته موسیقی ایرانی که طی سال های اخیر کمتر در محافل موسیقایی حضور پیدا کرده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طی ماه های اخیر مدیران و نهادهای صنفی پیگیر فعالیت‌هایش بودند؟ توضیح داد: من برای پاسخ دادن به سوال شما یک سوال می کنم؛ اساسا دوستان برای چه باید به دیدار من بیایند و احوالی از من بپرسند؟ مگر من در گروه آنها هستم که عزیزان به من توجهی کنند؟ آیا دوستانی که طی ماه های اخیر در اغلب رسانه خبر بستری شدن و بیماری تعدادی از هنرمندان شریف این کشور را مطالعه می کردند می دانند بنده در این مدت در معرض چندین عمل جراحی قرار گرفتم؟

وی تصریح کرد: آیا آنها می دانند من در این مدت از معضل دردآور خونریزی معده رنج می بردم؟ خیر. به طور حتم آنها نمی دانند چون منِ کمترین در گروهی قرار ندارم که بخواهم در چشم باشم و کسی جویای احوالم باشد. به همین جهت دیگر نمی خواهم کسی سراغم را بگیرد و از عزیزان می خواهم سراغ من را نگیرند.

عسگری در پایان صحبت هایش بیان کرد: کارهایی که من در این ایام برای موسیقی انجام می دهم، دیگر کارهایی نیست که به درد من بخورد بلکه آنچه انجام می دهم فقط تلاشی برای حفظ بخش هایی از موسیقی ایران است که آیندگان از آن بهره مند شوند و اگر دوست داشتند در همان دوران فراگیری یادی از من و افرادی کنند که برای موسیقی این سرزمین زحمت کشیدند.

حاتم عسگری از هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایرانی است که در ابتدا آواز را نزد پدر و سپس نزد ضیا الذاکرین که بر گوشه‌های آوازی و ضربی‌های موسیقی ایران اشراف داشت، آموخت. وی از سال ۵۵ با عنوان استاد ردیفِ آوازی وزارت فرهنگ و هنر و پس از آن استادیار دانشگاه هنر و دانشگاه تهران به آموزش ردیف آوازی موسیقی ایران پرداخت.

عسگری که دارای نشان درجه یک هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است دارای مدرک معادل دکترای ردیف آوازی موسیقی ایران نیز است. مجموعه آلبوم آموزشی «ردیف موسیقی سنتی ایرانی» به روایت و آواز حاتم عسگری و همراهی تار زنده یاد داریوش صفوت از جمله آثار این هنرمند در عرصه موسیقی است.